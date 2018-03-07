Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

9 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

İZMİR'de, ani göğüs ağrısı şikâyeti ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne giden Nurettin Kiraz (72), yaklaşık 9 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmayan Nurettin Kiraz, ani göğüs...

9 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
İZMİR'de, ani göğüs ağrısı şikâyeti ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne giden Nurettin Kiraz (72), yaklaşık 9 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
Herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmayan Nurettin Kiraz, ani göğüs ağrısı şikâyeti ile gittiği Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde önce anjiyo oldu, daha sonra ameliyata alındı. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Deniz Bozdoğan ve ekibi tarafından yapılan ve yaklaşık 9 saat süren operasyonun ardından Kiraz yoğun bakıma alındı. Nurettin Kiraz, yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandıktan sonra servise alındı.
Ameliyatla ilgili bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Deniz Bozdoğan, Kiraz'ın kalbinden çıkan ana damarın genişlediğini, bu durumun beynin beslenmesine olanak sağlayan damarları da etkileyebileceğini belirterek, hastayı hemen ameliyata aldıklarını, işlem sırasında hastanın damar yapısının kötü durumda olduğunu gördüğünü söyledi. Hastanın ameliyat sırasında vücut ısısını 24 dereceye düşürdüklerini belirten Opr. Dr. Bozdoğan şunları kaydetti:
"Normalde bu tip ameliyatlar kalp akciğer destek cihazı ile yapılır. Ama bu cihazı bağlayacağımız damar yapısı bozuk durumdaydı. Farklı bir teknik denemek zorundaydık. Sadece beynin bir bölümünü besleyerek operasyonu yapacaktık. Tüm vücutta kan akımını durdurduk. Bu süre zarfında hiçbir organ, hiçbir doku beslenmedi. 30 dakika süren işlem sonrasında yeniden kan akımını sağladık. Vücut ısısını normal hale getirdik. Hastamızı uyandırarak yoğun bakımda tedavi altına aldık. Ekip olarak böyle bir zor ameliyatı başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu tür ameliyatlarda en büyük risk, hastanın yeniden uyanmaması veya felç gelişebilmesi. Böyle bir durumla karşılaşmadığımız için mutluyuz. Normal bir kalp hastası gibi yoğun bakım tedavisinin ardından servise aldık."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314