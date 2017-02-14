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85 yaşındaki kadının karaciğeri 1 hastaya umut oldu

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’nun Korgan İlçesi’nde, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 85 yaşındaki Esma Araç’ın, bağışlanan karaciğeri bir hastaya can olacak. Ordu’nun Korgan...

85 yaşındaki kadının karaciğeri 1 hastaya umut oldu

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’nun Korgan İlçesi’nde, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 85 yaşındaki Esma Araç’ın, bağışlanan karaciğeri bir hastaya can olacak.
Ordu’nun Korgan İlçesi’nde yaşayan Esma Araç , geçen hafta evinin önünde düşerek yaralandı. Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde özel bir hastaneye sevk edilen Esma Araç, burada yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftadır yaşam savaşı veren Esma Araç’ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin isteği üzerine Araç’ın organları bağışlandı. Malatya’dan askeri uçakla Ordu’ya gelen ekip, karaciğerini nakletmek üzere başarılı operasyonla aldı. Ambulansla Ordu-Giresun Havalimanı’nda bekleyen askeri uçağa nakledilen organ, daha sonra Malatya’ya gönderildi.
Esma Araç’ın, DSP Korgan İlçe Başkanı Veysel Araç’ın annesi olduğu öğrenildi. Esma Araç’ın yaklaşık bir ay önce eşinin de vefat ettiği belirtildi.

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