banner314

banner325

Son Dakika

8 kiloluk böbrekten çapraz nakille kurtuldu

SAĞLIK 01.02.2020, 07:48
8 kiloluk böbrekten çapraz nakille kurtuldu
TRABZONLU polikistik böbrek hastası Öner Atamert (48), 8 kilo 100 gram ağırlığında, 40 santimetre boyundaki böbreğinden çapraz nakille kurtuldu. Hastanın çıkarılan dev böbreği, bugüne kadar 6 bin 500'ün üzerinde böbrek nakli yapan doktorunu bile şaşkınlığa uğrattı.
Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde gerçekleşen 2020 yılının ilk çapraz nakil operasyonunda, Trabzonlu iki aile büyük sevinç yaşadı. Genetik olarak polikistik böbrek hastası olan Öner Atamert'in eşi Şennur Atamert (38), protein kaçağı nedeniyle böbrek yetmezliği gelişen Özlem Gümüştaş'a (42) böbrek bağışlarken, Özlem Gümüştaş'ın eşi Mehmet Gümüştaş (49) ise Öner Atamert'e böbreğini verdi. Artık 'kardeş aile' olan Atamert ve Gümüştaş aileleri, ameliyathanede başlayan dostluğu ömür boyu sürdüreceklerini söyledi.
'İLK KEZ BÖYLE BİR BÖBREKLE KARŞILAŞTIM'
Çapraz nakil ameliyatlarını gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, her iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Demirbaş, bugüne kadar 6 bin 500'ün üzerinde böbrek nakli yapmasına karşın ilk kez bu kadar büyük bir polikistik böbrekle karşılaştığını söyledi.
Polikistik böbrek hastalığında böbreklerde yüzlerce ufak kist oluştuğunu belirten Prof. Dr. Demirbaş, böbrek nakli operasyonlarında normal olarak hastanın böbreklerini çıkarmadıklarını, ancak Öner Atamert'in 8 kilo 100 gram ağırlığında, 40 santimetre boyundaki sağ böbreğini görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Prof.Dr. Demirbaş, "Hastanın bu böbreğini çıkarmak zorunda kaldık çünkü karnın içinde yeni böbreği nakledecek yer yoktu. Bu benim ilk kez gördüğüm büyüklükte böbrekti" dedi.
HASTA, 9 AYLIK HAMİLE GİBİYDİ
Hastanın 9 aylık hamile gibi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, "Hatta ikiz hamilelik gibiydi" dedi. Prof. Dr. Demirbaş, sağlıklı bir böbreğin ağırlığının 100- 120 gram, boyunun ise 10 santimetre olduğuna dikkat çekerek, "Çıkardığımız bu böbreğin büyüklüğünü artık tahmin edin" diye konuştu.
Öner Atamert'in sol böbreğinin de polikistik olduğunu, ancak onu çıkarmadıklarını anlatan Prof. Dr. Demirbaş, "O böbreği de çıkarsaydık, çok büyük bir ameliyata dönüşecekti. O nedenle sol böbreği bıraktık. İlerde sorun olursa onu da çıkaracağız" dedi.
'KARNIMDA İKİZ DEĞİL DÖRDÜZ BEBEK TAŞIYORMUŞUM'
Çapraz nakille 8 kilo 100 gram ağırlığında, 40 santimetre uzunluğundaki polikistik böbreğinden kurtulan Öner Atamert, kendini sağlığına kavuşturan herkese teşekkür etti. "Böbrek veren aileye, Alper hocama ve hastane personeline çok teşekkür ederim" diyen Atamert, polikistik böbrek hastası olması nedeniyle böbreklerinin büyük olduğunu bildiğini söyledi. Atamert, "Ama çıkarılan böbreğimin 40 santimetre boyunda olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Çok şükür sağlığıma kavuştum" diye konuştu.
'KARDEŞ AİLE İLE TRABZON'DA TANIŞTIK'
Trabzon'da güzellik uzmanı olan Şennur Atamert ise teknisyen eşi Öner Atamert'in 1992 yılından bu yana tedavi gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 4 yıl önce de diyalize başladı, ama artık diyaliz de işe yaramamaya başlamıştı" dedi. Trabzon'daki doktorların nakil olması gerektiğini söylemeleri üzerine eşine böbrek vermek istediğini söyleyen Şennur Atamert, "Kan grubumuz uyumlu değildi. Sağ olsun Trabzon'daki doktorumuz çapraz nakil önerdi. Bizi Gümüştaş ailesiyle tanıştırdı. Ve nakil olmaya karar verince birlikte Antalya'ya geldik. Ben Özlem hanıma böbrek verdim. Onun eşi de benim eşime böbrek verdi. Çok mutluyuz. Artık kardeş aile olduk" diye konuştu.
'İKİMİZ DE SAĞLIĞIMIZA KAVUŞTUK ÇOK ŞÜKÜR'
Yaklaşık 12 yıl önce böbreğinde protein kaçağı tespit edilerek ilaç tedavisine başlanan, yıllar içinde ilaç tedavisinin yetersiz kalması üzerine diyalize giren Özlem Gümüştaş ise yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Artık tansiyonum çok yükselmeye başlamıştı. Trabzon'daki doktorum nakil olmam gerektiğini söyledi. Doktorumuzun tanıştırdığı aile ile çapraz nakil olduk. Allah razı olsun. Böylelikle ikimiz de sağlığımıza kavuştuk. Artık kardeş aile olduk. Çok şükürler olsun" dedi.
Özlem Gümüştaş'ın eşi Mehmet Gümüştaş da Atamert ailesiyle artık kardeş aile olduklarını belirterek, "Herkesten Allah razı olsun" dedi.
Hastaneden taburcu olan iki aile, önümüzdeki günlerde memleketleri Trabzon'a dönmeye hazırlanıyor.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Şubat 2020
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Başakşehir 20 39
3. Fenerbahçe 19 37
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 20 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Adanaspor 20 17
16. Osmanlıspor 20 17
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3