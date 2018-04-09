7 bin 225 öğrenci sağlık taramasından geçti

İSTANBUL, () -'SAĞLIKLI nesiller mutlu yarınlar' sloganıyla ilçe genelindeki ilköğretim okullarına yönelik genel sağlık taraması başlatan Başakşehir Belediyesi, ilçedeki 7 bin 225 öğrenciyi sağlık kontrolünden geçirdi.

Başakşehir Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk etap sağlık taramaları, Mehmet Yaren Gümeli, TOKİ Kayaşehir Mevlana ve Tepe İlköğretim Okulları'nda yapıldı. Genel sağlık taramaları öncesinde öğrencilerin ‘doktor fobisi’ni yenmeleri için okul bahçelerine oyun grupları kuruldu. Oyun ve eğlenceyle başlayan taramalarda minik öğrencilerin; göz muayenesi ile görme kırıklıklarının tespiti, diş muayenesi ile ağız sağlığının kontrolü, genel muayene ile kalp, akciğer, göğüs, boğaz, kulak, deri kontrolleri yapıldı.

ÖĞRENCİLER HAKKINDA EBEVEYNLERE BİLGİ VERİLDİ

Öğrencilere sağlıklı bir yaşam bilinci konusunda teorik bilgiler aktaran doktorlar, olumsuzluk tespit edilen öğrenciler hakkında da anne ve babalara gerekli bilgileri verdi. Gerekli görülen öğrenciler ise ileri tetkikleri ile teşhis ve tedavilerinin yapılması için 2’nci basamak sağlık kurumlarına yönlendirildi. İlk etap sağlık taramalarında, 7 bin 225 öğrenci kontrolden geçirildi. 'Sağlıklı Nesiller Mutlu Yarınlar' projesi kapsamında 2’nci ve 3’üncü etap çalışmaları 2018-2019 eğitim-öğretim yılında tamamlanacak.

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