60 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü  

İSTANBUL, () - İstanbul’da yaşayan 79 yaşındaki Yusuf Cengiz yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Kalbi ve solunumu duran Cengiz'e doktorlar 60 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Kalp ritmi geri gelen hasta 2 gün boyunca uyutuldu ve ardından by-pass ameliyatı ile hayata döndü.

Medical Park Fatih Hastanesi Acil Servisi’ne kalbi ve solunumu durmuş vaziyette getirilen 79 yaşındaki Yusuf Cengiz, doktorların 60 dakika boyunca kalp masajı yapmasıyla hayata yeniden tutundu. Solunum cihazına bağlı şekilde iki gün uyutulan hastaya, bir hafta sonra Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bayer Çınar ile ekibi tarafından 2 saat süren by-pass ameliyatı yapıldı. 5 gün sonra hastaneden taburcu olan Cengiz,"Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kızlarıma, torunlarıma kavuştum, çok mutluyum" dedi.

DOKTORLAR ZAMANLA YARIŞTI

5 çocuk babası Yusuf Cengiz, geçtiğimiz hafta alışveriş yapmak için evinden çıktı. Yolda yürürken aniden şiddetli bir göğüs ağrısı hissetti ve yere yığıldı. 79 yaşındaki Cengiz ambulansla Medical Park Fatih Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Doktorlar, solunumu ve kalbi duran hastayı yaşatmak için adeta zamanla yarıştı. Yusuf Cengiz’e 60 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Kalp ritmi geri gelen, solunumunun devamı için solunum destek cihazına bağlanan hasta yoğun bakım ünitesine alındı. İki gün boyunca ilaçlarla uyutulan ve kalp ve solunum destek tedavileri alan Cengiz ancak bir hafta sonra bilincinin düzelmesi ile birlikte kalp anjiyografisi çalışmasına alınarak kalbindeki damarların durumu incelendi.Koroner anjiyografi ile kalbin ana ve sağ kalp damarlarında tam tıkanıklılık görüldü. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’ne sevk edilen hasta, kalbine by-pass yapılmak üzere ameliyata alındı.Yusuf Cengiz, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bayer Çınar ve ekibinin 2 saat süren operasyonuyla sağlığına kavuştu. 5 gün sonra ise hastaneden taburcu oldu.

"DAMARLARI YÜZDE 100 TIKALIYDI"

Yaptıkları koroner anjiyografi sonrasında hastanın sol ana damarının yüzde 100 tıkalı olduğunu, kalbinin özellikle sağ ana damarında da ciddi kritik darlıklar olduğunu gördüklerini ifade eden Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bayer Çınar, "Kalp masajı ile gelen ve yoğun bakım tedavisi gören hastada koroner by-pass ameliyatının uygun olduğunu düşündük. Hastamızı ameliyata aldık. Daha önce geçirmiş olduğu kalp krizine bağlı olarak kalp gücü ileri derecede zayıflayarak yüzde 30'lar seviyesine inmişti. Bu nedenle kalp pompası desteğinde kalbi durdurmadan iki damarına by-pass yaptık. Hastamızın ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçti" diye konuştu.

"BEYNİN KALP MASAJI SIRASINDA BEŞ DAKİKADAN FAZLA OKSİJENSİZ KALMAMASI GEREKİYOR"

Hastanın yoğun bakımda geçen sürelerinde tedavisini üstlenen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Baysal "Hasta, kalp masajı uygulandıktan sonra bir hafta süre ile solunum cihazına bağlı kaldı ve hastanın beyin fonksiyonlarının tekrar düzelmesi için bu süre içinde solunum, dolaşım, beyin fonksiyonlarına ve beslenmeye yönelik destek tedavilere devam edildi. Beyin hücreleri oksijensizliğe çok duyarlı ve beynin kalp masajı sırasında beş dakikadan fazla oksijensiz kalmaması gerekiyor. Bu nedenle gerekli tedavileri uyguladık, servise çıkmasını sağladık" ifadelerini kullandı.