6 aylık hamile kadın, beynindeki tümörden kurtuldu

MERSİN'de 6 aylık hamile Aysel Bozkurt'un (34), bir gözünün görme yetisini yitirmesine, diğerinde ise yüzde 50 görme kaybı yaşamasına neden olan beyin tümöründen, mikrocerrahi tekniğiyle yapılan ameliyatla kurtuldu.Van'da yaşayan ev kadını Aysel Bozkurt, 2016 yılında üçüncü çocuğuna hamileyken sol gözünde ileri derecede görme kaybı yaşadı. Çocuğunu dünyaya getirdikten sonra iyileşen Bozkurt'un, dördüncü hamileliğinin 6'ncı ayında ise sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı oluştu. Bunun üzerine eşiyle birlikte Mersin'deki bir özel hastaneye gelen Bozkurt, Op. Dr. Rıdvan Açıkalın tarafından tedaviye alındı. Çekilen MR sonucunda Bozkurt'un beynindeki 2 santimetrelik tümörün göz damarlarına baskı yaptığı, bunun da görme kaybına yol açtığını saptandı. Hemen ameliyata alınan Bozkurt'un beynindeki kitle, yaklaşık 4 saat süren mikrocerrahi yönteminin kullanıldığı operasyonla alındı. Operasyonla sağ gözündeki görme kaybı ortadan kalkan Bozkurt'un sol gözünde de iyileşme gözlemlendi.AMELİYATTAN SONRA GÖZÜM AÇILDIYaşadığı süreci anlatan Aysel Bozkurt, "Bir gözümü tamamen kaybettim. Ameliyattan sonra düzeldi. İlk başta kararma oldu. Van'da doktora gittim, 'Sonuçlar temiz, bir şey yok' dediler. Buraya geldim, 'Kitle var' dediler. Ameliyattan sonra gözüm açıldı. Ameliyatım iyiydi. Biraz başım ağrıyor, ama şu an iyiyim" dedi.ANNE DE ÇOCUK DA SAĞLIKLIAnne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Op. Dr. Rıdvan Açıkalın ise şunları söyledi:"Hastanın tümörü nedeniyle sol gözünde tamamen, sağ gözünde ise başlamış bir görme kaybı vardı. Mikrocerrahi tekniğiyle tümörü çıkardık. Şu anda sol gözü görmeye başladı, ama az seviyede. Onun ne kadar düzeleceğini zaman gösterecek, ama sağ gözü tamamen görüyor. Çocuklarını sağlıkla yetiştirecek. Gebeliğiyle alakalı süreci kadın doğum doktorlarımız ve anestezi uzmanlarımız sayesinde başarılı şekilde atlattık. Şu anda bebeğin herhangi bir problemi yok."Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Aysey Bozkurt, eşi Reşit Bozkurt ile birlikte memleketi Van'ın yolunu tuttu.

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