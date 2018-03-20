6 ameliyatlı İmaddin, hayata sımsıkı tutundu

ANTALYA'da 7,5 aylıkken sezaryenle dünyaya gelen İmaddin Özçiçek, doğumdan 12 saat sonra 5 operasyon geçirdi, 3 ay sonra da çalışmayan sağ böbreği alındı. Şu an 3 yaşında olan İmaddin Özçiçek, mesane çıkışı olmadığı için yeni bir ameliyata hazırlanıyor.

Antalya'da oturan kenpo karateci Tarkan Özçiçek (43) ve uluslararası karate hakemi Faslı Sihem Özçiçek'in (35) ilk bebeği olan İmaddin'in hikayesi, anne karnında başladı. Hastalığı nedeniyle sezaryenle 7,5 aylık dünyaya getirilen İmaddin, doğumdan 12 saat sonra alındığı ameliyathanede, 4,5 saatte 5 müdahaleyle yaşama tutundu. Minik bebeğin olmayan oniki parmak bağırsağı yapıldı, beslenmesinin sağlanması için sonda konuldu, mesane darlığına müdahale edildi, sol testisindeki tümör alındı ve sağ tarafındaki fıtığı dikildi. Geçirdiği ameliyatlardan sonra yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınan minik İmaddin'in tedavisi bir süre de burada devam ettikten sonra taburcu edildi.

Mesane darlığı nedeniyle idrar çıkışında sorun yaşayan İmaddin'in tedavisi 3 aylık olana kadar sürdü, ancak çalışmayan sağ böbreği de ameliyatla alındı. Şu an 3 yaşında olan İmaddin'in tek böbreği yüzde 30 kapasiteyle çalışırken, mesane darlığı nedeniyle yeni bir ameliyata daha hazırlanıyor.

HİKAYEMİZ MUTLU SONLANDI

Yaşadıkları zor sürece, geçirdikleri sıkıntılara rağmen şükreden Sihem Özçiçek, “İmaddin ile hikayemiz kötü başladı ama güzel bitti" dedi. Sihem Özçiçek, "Çok kötü bir tecrübe oldu bu. İmaddin bizim ilk çocuğumuz. Çok ameliyat oldu. Bizim hayatımız çok zordu. Kötü günler geçirdik. Çok ağladık, ama Elhamdülillah şimdi oğlumuz daha rahat, daha mutlu" diye konuştu.

'ALLAH'TAN ÜMİT KESİLMEZ DEDİK VE SADECE DUA ETTİK'

Yaşadıklarını anlatırken gözleri dolan Tarkan Özçiçek ise, "İmaddin'in doğumdan bugüne yüzlerce fotoğrafı var. Zaman zaman eşimle birlikte bu fotoğraflara bakarak neler yaşadığımızı bir kez daha hatırlayıp, bugünkü halimize şükrediyoruz" diye konuştu. Tarkan Özçiçek, “Çocuğumuzda sorunlar olduğunu söylediklerinde Allah'tan ümit kesilmez dedik ve dua etmekten başka bir şey yapamadık" şeklinde konuştu. Tanı konulduktan sonra doktorların doğum öncesi gerekli tedbirleri aldıklarını ve bebeğin hastalık nedeniyle 7.5 aylıkken sezaryenle dünyaya geldiğini belirten Özçiçek şunları anlattı:

“Biz bebeklerin birer melek olduğuna inanıyoruz. İmaddin'e tek seferde, aynı anda 5 ameliyat yapıldı. Çok şükür geçti o günler. Mesaneyle ilgili de ameliyat oldu ama şu anda vücut ameliyata cevap vermediği için mesane kapalı. Bize eğitim verdiler, günde 6 kez idrarı manuel olarak alıyoruz. 3 aylıkken maalesef böbreğinin birini kaybetti. Şimdi yüzde 30 çalışan tek böbrekle yaşıyor. Bu böbreği de kaybetmemek için, diyalize girmesini önlemek için uğraşıyoruz."

Yaşadıkları tüm sorunlara rağmen İmaddin'in bugünlere geldiğini belirten Tarkan Özçiçek, “Şükürler olsun Allah'a sıkıntılarımız geçmişte kaldı" dedi.

ARTIK KOCAMAN DELİKANLI OLDU

Ameliyatları gerçekleştiren Medstar Topçular Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Hakkı İrgil ise İmaddin'in mesane çıkışıyla ilgili yeni bir ameliyat daha olacağını belirtti. Op. Dr. İrgil, “İmaddin artık kocaman bir delikanlı oldu. Bizim ziyaretimize geliyor. Bu da bizim çok hoşuma gidiyor" dedi.



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