5 yıl önce dondurulan spermleri sayesinde baba olacak

İZMİR'de 5 yıl önce testis kanseri tanısı konulan, ameliyat öncesi doktorunun önerisiyle spermlerini dondurtan 25 yaşındaki Okan Ünsel, kaybettiği baba olma şansını yeniden yakaladı. Ünsel'in dondurulan spermleriyle 25 yaşındaki eşi Evin Ünsel, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Okan Ünsel, "Ben bir yıl sonrası yaşayıp yaşamayacağımı düşünürken, şimdi baba olma hayalim gerçekleşiyor. Çok mutluyum" dedi.Okan Ünsel'e, 2011 yılında acil tıp teknisyeni olarak çalıştığı İzmir Kent Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Opr. Dr. ışık Özgü tarafından testis kanseri tanısı konuldu ve acil ameliyat olması gerektiği söylendi. Dr. Özgü, bu ameliyat sonrasında sperm üretiminin eskisi gibi olamayabileceğini belirterek, Ünsel'e ileride baba olmak istiyorsa spermlerini dondurtmasını önerdi. Ünsel bu öneriyi yerine getirdi ve kanser ameliyatı olacağı gün sperm vererek, dondurttu.Aliağa Tüpraş'ta çalışmaya başlayan Ünsel, kötü günleri geride bıraktı, sağlığına kavuştu. Ancak yapılan testlerde ameliyat öncesi normal çıkan sperm testleri, artık baba olamayacağını gösteriyordu. Yapılan testlerde, 'canlı tek bir sperm hücresine rastlanmadığı' belirlenen Ünsel, Mart 2016'da İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği'nde çalışan hemşire Evin Bor ile yaşamını birleştirdi. Evlenmeden önce eşi Okan Ünsel'in kendisine başından geçenleri, baba olamayacağını anlattığını belirten Evin Ünsel şöyle konuştu:"Daha arkadaşlık aşamasındaydık, dertleşirdik. Bana evlendiğinde kapıyı eşinin açacağı, bacaklarına iki çocuğun dolanacağı hayalini anlatırdı. Bundan çok etkilenmiştim. Eşim bana evlenmeden önce başından geçenleri anlatmıştı, baba olamayacağını, spermlerini dondurttuğunu, her şeyi söylemişti. Onun çok çocuk istediğini, olmayacağı için çok üzüldüğünü biliyordum. Operasyondan kalma spermlerinin canlı olması yeterli umuttu benim için. Denemeye karar verdim. Eşim, baba olamayacağını, beni anne yapamayacağını düşünüyordu. İkna ettim. Eşimin baba olmasını çok istedim, çok diledim. Kent Tüp Bebek Merkezi'nde Opr. Dr. Dilek Aslan'a başvurduk. Şu anda 2.5 aylık hamileyim. İnşallah ben anne, eşim de baba olacak. Çok mutlu ve heyecanlıyım."HAYAT MÜCADELESİ VERİRKENDoktorunun kanser ameliyatı öncesinde spermlerini dondurtma önerisini dinlediğini, ancak o gün için sadece yaşayıp yaşamayacağını düşündüğünü belirten Okan Ünsel ise, "O zaman hayatım için mücadele ederken o gün çok iyi bir karar aldığımı şimdi görüyorum. Ameliyattan sonra sperm sonuçlarım negatifti. Hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacaktım. Eşim de sağlıkçı olduğu için ona açık dille her şeyi anlattım. Gelecekte hiçbir şekilde çocuğumuz olmayabilir dedim. Normal yoldan mümkün değildi. Eşim dondurulmuş spermlerle denememizi istedi. Tüp bebek yöntemine başvurduk. Eşim hamile, çok mutluyum. Tüm doktorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi."2-3 YIL SONRA İSTERLERSE KARDEŞ DE GELİR"Hastanenin Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Dilek Aslan, Okan Ünsel örneğinde olduğu gibi kanser tedavilerinin, ergenlik ve doğurganlık çağındaki kişilerde, üreme hücrelerinin yok olmasına, sperm ve yumurta üretilmesinin durmasına neden olabildiğini söyledi. Opr. Dr. Aslan şöyle konuştu:"Üreme tıbbının günümüzde en önemli konularından biri, üremenin korunmasıdır. Bu amaçla yumurta ve sperm hücreleri dondurulabilmektedir. Bu sayede kişiler üreme şanslarını daha uzun süre muhafaza edebilmektedirler. Özellikle önemli bir ameliyat veya bir hastalık tedavisi nedeni ile o an anne veya baba olamayacak kişiler üreme hücrelerini saklayarak geleceğe daha güvenle bakabilmektedirler. Günümüzde birçok kanser tedavi edilebilmektedir. Sağlıklarına kavuşan ve kanseri yenen ama kanser nedeniyle üreme yeteneğini kaybedebilen bireyler, bebek sahibi olmak istediklerinde sorunla karşılaşmaktadırlar. Uzun yıllardır kanser ve bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisi öncesi sperm ve yumurta dondurulması yöntemleri başarı ile uygulanmaktadır. Ancak bu konuda farkındalığın hala eksik olduğuna dair birçok araştırma bulunmaktadır. Ciddi bir sağlık tehdidi ile karşı karşıya kalan ergenlik ve doğurganlık dönemindeki bireyler ve aileleri, o an için sağlıklarına kavuşmak dışında bir kaygı hissetmemektedirler. Oysa kemoterapi, radyoterapi veya ciddi bir ameliyat nedeniyle gelişebilecek kısırlığın önüne geçmede kullanılan 'sperm ve yumurta dondurma yöntemi', tedaviler bitip sağlıklarına kavuştuğunda kişilere biyolojik üreme yeteneklerini devam ettirme şansı sunmaktadır. Hastamız da spermlerini dondurarak baba olma şansını korudu. Sağlıklı bir bebeğimiz olacak. İki üç yıl sonra kardeş için bekleyeceğiz. 4-5 kardeş yapabileceğimiz kadar dondurulmuş sperm mevcut."

