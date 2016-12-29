5 yaşındaki Sena'dan 3 santimetre böbrek taşı çıktı

MERSİN'de yaşayan 5 yaşındaki Sena Betül Kaptan'dan, 3 santimetre büyüklüğünde böbrek taşı çıkarıldı.



Uzun süre karın ağrısı ve ateşlenme nedeniyle ailesi tarafından Akademi Hastanesi'ne getirilen Sena Betül Kaptan, Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Mehmet Ali Kılıç tarafından muayene edildi. Kılıç, küçük kızın sol böbreği dolduran 3 santimetre büyüklüğündeki böbrek taşını tespit edince acil ameliyat kararı aldı. 1 saatlik operasyonun ardından taşı çıkaran Kılıç, küçük kızı sağlığına kavuşturdu. İyileşme süreci ve açık ameliyatın ardından kalacak yara izleri nedeniyle kapalı ameliyatı uygun gördüğünü ifade eden Kılıç, "Yapılan testler sonucu sol böbreği dolduran 3 santimlik böbreği dolduran taş tespit edildi. Hasta yakınlarıyla da konuşulunca ameliyat kararı aldık ve kapalı böbrek taşı ameliyatını yaptık. Böbreği dolduran taş çocuklarda nadir görülür. Genetik olarak görülüyor genelde" dedi.



Kapalı ameliyat sonrasında vücutta ameliyat izi kalmadığı için çocuğun psikolojisinde de herhangi olumsuz bir gelişme olmayacağını kaydeden Kılıç, nadir görülen böbrek taşının kapalı ameliyat sayesinde sorunsuz şekilde alınıp hastanın 1 gün sonra normal hayatına döndüğünü kaydetti.