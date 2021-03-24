44 bilim insanı Ruh Sağlığı Sempozyumu’nda buluşuyor

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nin Moodist Akademi ile düzenlediği ‘Ruh Sağlığı Sempozyumu’ bu yıl ilk kez online olarak düzenlenecek. 2-3-4 Nisan tarihlerinde, alanında uzman 44 konuşmacı ile gerçekleştirilecek sempozyumun ana konusu “Klinik Uygulamalara Yakın Bakış” olacak.

2016 yılından bu yana hizmet veren Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Moodist Akademi’yle birlikte eğitim alanında da çalışmalarına bir yenisini ekledi. Türkiye’nin önde gelen ruh sağlığı uzmanları 2-3-4 Nisan tarihlerinde online olarak düzenlenecek Moodist Ruh Sağlığı Sempozyumu’nda bir araya geliyor. 44 konuşmacının yer alacağı sempozyumda, 11 konferans, 2 kurs ve 11 panel gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca ruh sağlığı alanındaki deneyimlerini paylaşacak olan konuşmacılar, deneyimlerini ve merak edilen konuları katılımcılarla paylaşacak.

Ruh sağlığı hizmetlerinin çok branşlı bir yaklaşımla ele alınması planlanan sempozyumda, toplum ruh sağlığını koruması, ruh sağlığı uygulamalarının iyileştirilmesi, bu alanda çalışanlara destek olunması, ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor. Üç günlük sempozyumda, “Dünyada ve Türkiye’de Genel Trendler”, “Farkındalık (Mindfulness) Ögelerinin Psikoterapide Kullanımı”, “Çocuklarda İrritabilite Nedenleri ve Tedavisi”, “Erken Dönem Travma”, “Bipolar Bozukluğu Tanımak” gibi birçok farklı başlık işlenecek.

Türkiye'de Ruh Sağlığı denilince akla gelen isimlerin konuşmacı olduğu sempozyumda:

Amerikan Psikiyatri Birliği Seçkin Üyeliği bulunan Amerikan Hastanesi Psikiyatri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bedirhan Üstün

Moodist Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Bipolar Bozukluklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sibel Çakır

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı M. Hakan Türkçapar

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kavakcı

Şema Terapi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Eskin

Türkiye Psikiyatri Derneği Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Peykan Gökalp

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Aslan

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Ançel gibi isimler olacak.

Sınırlı kişinin katılabileceği sempozyuma 225 TL kayıt ücreti ile giriş yapılabiliyor. Katılımcılara, “Ne Yapmalıyım - Ruh Sağlığı”, “Ne Yapmalıyım – Bağımlılık”, “İyileşmek için 66 İlke” kitapları hediye edilirken, ayrıca sempozyumdan sonraki 3 ay boyunca Moodist Akademi tarafından yapılacak Vaka Tartışmalarına katılım hakkı verilecek.