banner314

banner325

Son Dakika

400 bin diyabetliden 8 bini organ kaybı yaşıyor

Türkiye’de her yıl 400 bin kişide diyabetik ayak yarasına rastlanılıyor ve bunlardan en az 8 bini organ kaybı yaşıyor. Dünyada her 5 diyabet hastasından 1’inin hastaneye ilk başvuru nedeninin diyabetik ayak olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları...

SAĞLIK 04.11.2019, 11:43
400 bin diyabetliden 8 bini organ kaybı yaşıyor
Türkiye’de her yıl 400 bin kişide diyabetik ayak yarasına rastlanılıyor ve bunlardan en az 8 bini organ kaybı yaşıyor. Dünyada her 5 diyabet hastasından 1’inin hastaneye ilk başvuru nedeninin diyabetik ayak olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Göktürk, hastalığın ihmal edildiğinde ayak kaybına yol açabileceğini kaydetti.

Türkiye’de en sık rastlanılan hastalıklardan biri olan şeker hastalığı, her geçen gün artış göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmaya göre, şeker hastalığına bağlı olarak oluşan komplikasyonların başında gelen diyabetik ayak yarası nedeniyle dünyada her 30 dakikada bir kişi ayağını kaybetmektedir. Türkiye’de ise her yıl 400 bin kişide diyabetik ayak yarasına rastlanılırken bunlardan en az 8 bini organ kaybı yaşamaktadır. 

Diyabetik ayak dünyada her 5 diyabet hastasından 1’inin hastaneye ilk başvuru nedeni olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Göktürk, “Diyabetik ayak yarası veya diyabetik ayak ülseri olarak adlandırılan bu sorun, diyabet hastalarının en önemli problemlerinden biridir” dedi. Her 8 diyabet hastasından birinin hayatının bir döneminde ayağında yara açıldığını, eğer kontrol altına alınmazsa, yaraların iyi tedavi edilseler bile ayağın kesilmesine neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Kadir Göktürk, “Günümüzde araştırmalar gösteriyor ki diyabet birçok kanserden daha ölümcül bir hastalık haline geldi. Ayakta açılan yaralar ise ayağın kesilmesinden, hayati riske kadar pek çok soruna yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Vücutta birçok organı olumsuz açıdan etkileyen şeker hastalığının en çok ayaklarda tahribata neden olduğunu söyleyen Medicana Çamlıca Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Göktürk, “Sinir hasarı, damar tıkanıklığı, kontrolsüz şeker hastalığı ve kontrolsüz diyet, yetersiz ayak bakımı, yetersiz ayak hijyeni, ciltte kuruluk, fiziksel travmalar diyabetik ayak yarasına neden olabilecek durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Parmakların su toplaması, parmakların arasında oluşan mantar enfeksiyonu, baş parmağın diğer parmaklara doğru bükülmesi, topuk dikeni, topuk ağrısı, pençe ayak, tırnak batması, deride kuruluk ve çatlaklar, nasır ve ülser, siğil oluşumu, yürüme veya istirahat sırasında ağrı hissi, deride soyulma ve iltihaplanma, deride kalınlaşma ise hastalığın en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor” dedi.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Şeker hastalarının ayaklarında iyileşmesi güç olarak karşımıza çıkan bu yaraların, kişideki enfeksiyona yatkınlık oranlarıyla kolaylıkla iltihaplanıp ‘Diyabetik Ayak Enfeksiyonu’na dönüşebileceğini kaydeden Uzm. Dr. Göktürk risk taşıyan hastalar gruplar hakkında şunları vurguladı:

“Diyabetik ayak problemi her yaşta görülebileceği gibi ileri yaşlarda risk daha çok artar. Kan şekeri seviyesi yüksek seyreden kişiler, ayakta daha önce yara açılmış kişiler, ayakta his kaybı olanlar, diyabete bağlı böbrek hasarı gelişenler, görme bozukluğu/kaybı olanlar, damar tıkanıklığı gelişenler, sigara kullanımı olanlar, ayak temizliğine dikkat etmeyenler, şişman kişiler, ayak ve tırnakta mantar enfeksiyonu olanlardır.”

İHMAL EDİLİRSE AYAK KAYBINA SEBEP OLABİLİR

Bu hastalığın görüldüğü kişilerde uygun antibiyotik tedavisine uzman doktorlarca başlanması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Göktürk, “Diyabetik ayak yarası tedavisinde öncelikle diyabet kontrol altına alınır. Diyabetin kontrol altına alınmasının yanı sıra damar tıkanıklığı söz konusu ise öncelikle damar tıkanıklığı açılmalıdır. Diyabetik ayak yarası tedavisine başlanmadan önce yara uzman doktorlar tarafından iyice değerlendirilmelidir. İhmal edilen ve tedavi edilmeyen diyabetik ayak yaraları ilerleyici olup organ kaybına veya kangrene neden olabilir. Kangren sonucunda ise hasta parmaklarını veya ayağını kaybedebilir” ifadelerini kullandı.

Diyabetik Ayak Yarasından korunma yollarını da anlatan Uzm. Dr. Kadir Göktürk, “Ayaklar her gün ılık su ile yıkanmalı ve iyice kurulanmalı, ayağa uygun nemlendirici krem ile cildin kuruması önlenmeli, hijyen ve fiziksel darbe açısından çıplak ayakla dolaşmaktan kaçınmalı, ayakkabı, terlik ve çorap ayağı sıkmamalı ve dolaşımı engellememeli, ayaklar kesik, yara ve mantar oluşumuna karşı korunmalı, nasır oluşması durumunda nasır bakımı uzman kişilerce yapılmalı, ayak tırnakları düz, köşeleri yuvarlak şekilde kesilmeli, ayakkabılar çorapsız giyilmemeli, rahat, yumuşak ve dikişsiz ayakkabı tercih edilmeli, sigara kullanımından kesinlikle kullanılmamalı” diye tavsiyede bulundu.

Yorumlar (0)
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:32
Öğle 12:53
İkindi 15:37
Akşam 18:04
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Kasımpaşa 10 12
11. Göztepe 10 12
12. Gaziantep FK 9 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Erzurum BB 10 17
5. Fatih Karagümrük 10 16
6. Balıkesirspor 9 16
7. Altay 10 15
8. Bursaspor 9 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5