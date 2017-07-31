36 saatte 10 böbrek nakli

Selma KUNAR / ANTALYA, () - TÜRKİYE'nin 6 transplantasyon cerrahından biri olan Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi, 36 saat içinde 10 böbrek nakli ameliyatı yaparak yeni bir rekora imza attı.

MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, ekibiyle birlikte 36 saat içinde 8'i canlı verici, 2'si kadavra olmak üzere 10 böbrek nakli ameliyatı yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 36 saat içinde gerçekleştirdikleri bu ameliyatların kendileri için yoğun tempolu bir çalışma olduğunu aktaran Prof. Dr. Demirbaş şöyle dedi:

“Biz ekip olarak yıllardır canlı vericiden böbrek naklinde hastaları çok fazla bekletmek istemiyoruz. Böbrek hastaları ve canlı vericilerin testlerini en fazla bir gün içinde tamamlayarak, eğer uygunsa ertesi gün ameliyat yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü hastaların bir gün daha diyalize girmelerini istemiyoruz."

9 YILDA 4 BİN 250 BÖBREK NAKLİ

Yaklaşık 3.5 saatte bir gerçekleştirdikleri 10 böbrek nakli ameliyatının ardından hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, “Canlı vericilerin de durumları gayet iyi. Vericilerin bir kısmını 36 saat sonra taburcu ettik" diye konuştu. Böyle kısa sürede bu kadar ameliyatı yapabilmenin tecrübe gerektirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Demirbaş, şu bilgileri paylaştı:

“Biz merkezimizde 2008 yılı Aralık ayından bu yana 4 bin 250 civarında böbrek nakli gerçekleştirdik. Daha önce çalıştığımız merkezi de alırsak, bütün olarak böbrek nakli deneyimlerimiz çok yüksek bir sayıya denk geliyor. 2000'li yılların başından bu yana neredeyse 5 bin 500 hastaya böbrek nakli yaptık. Bu çok yüksek bir deneyim. Benim için de ekip için de. Onun için bu kadar hızlı çalışabiliyoruz. Son 8 yıldır olduğu gibi bu yıl da ABD ve AB ülkelerindeki tüm böbrek nakli merkezlerinden hem sayı hem başarı oranı olarak daha fazla böbrek nakli yapmayı planlıyoruz. Böbrek nakli mucizevi bir durum. Buraya tekerlekli sandalye ile gelip, böbrek nakli olduktan sonra yürüyerek çıkan yüzlerce insan gördükten sonra, giderek daha çok bizim emeğimizi helal etmemizi sağlıyor ve daha çok içine çekiyor bu iş. Ellerimiz tuttukça bütün ekip olarak bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

ABLADAN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibinin yaptığı böbrek nakli ameliyatıyla sağlığına kavuşan 31 yaşındaki Çiğdem Özaytan, 2004 yılında annesinin verdiği böbrekle yaşama tutunduğunu, bir süre sonra vücudun böbreği attığını söyledi. İkinci ameliyatında ablası Ayşe Güloğlu'nun böbreğiyle yeni bir hayata başladığını belirten Özaytan, “Annemden ve ablamdan iki parça bende. Önce annem vermişti, şimdiyse ablam bana doğum günü hediyesi verdi. Hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

KADAVRADAN BÖBREK NAKLİYLE YAŞAMA YENİDEN MERHABA

Böbrek nakli ekibinden Doç. Dr. Sabri Tekin, İzmir'de beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleyen 77 yaşındaki M.Ö.'nün böbreğiyle hayata tutunan 53 yaşındaki Tülay Kazanan'ın 7 yıldır diyalize girdiğini belirterek, “Kadavradan yapılan böbrek nakliyle hastamızın sağlığı yavaş yavaş düzeliyor. Birkaç gün sonra taburcu edeceğiz" dedi. Yeni bir yaşama başlamanın mutluluğu içindeki Tülay Kazanan da, “Hocalarımdan Allah razı olsun. Çok güzel bir ameliyat geçirdiğime inanıyorum. Çok rahatım şu anda. Korktuğum kadar olmadı" diye konuştu.

ALLAH BÖBREĞİ BAĞIŞLANAN KİŞİDEN RAZI OLSUN

61 yaşındaki Nuray Comlu'nun daha önce böbrek nakli olduğunu ancak bir süre sonra yeniden diyaliz tedavisine girmek zorunda kaldığına dikkat çeken Doç. Dr. Tekin, İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen M.Ö.'den bağışlanan böbrekle nakil ameliyatını gerçekleştirdiklerini, şu an böbrek fonksiyonlarının iyi olduğunu söyledi. Nuray Comlu ise “Böbrek aldığım kişiye Allah rahmet etsin. Doktorlarımdan da Allah razı olsun" diye konuştu.



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