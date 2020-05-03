3 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. 3 Mayıs'ta vefat eden 61 kişi. Vaka sayısı 1670. Koca, "11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak." dedi.

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart’tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayısının, mevcut corona virüsü hasta sayısının geçtiğini açıkladı.

Bakan Koca, “Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak” dedi.

BUGÜN 61 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Paylaşılan günlük corona tablosuna göre, bugün 24 bin 1 test yapıldı.

Bugün bin 670 vaka tespit edilirken 61 kişi de hayatını kaybetti.

Bugün iyileşen hasta sayısının 4 bin 892 olduğu duyurulurken toplam 63 bin 151 kişinin iyileştiği belirtildi.

Tabloya göre, toplam 1 milyon 135 bin 367 test yapıldı.

Toplam vaka sayısı 126 bin 45’e, toplam can kaybı da 3 bin 397’ye yükseldi.

Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısının bin 424, toplam entübe hasta sayısının da 766 olduğu açıklandı.