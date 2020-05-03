3 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. 3 Mayıs'ta vefat eden 61 kişi. 11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. 3 Mayıs'ta vefat eden 61 kişi. Vaka sayısı 1670. Koca, "11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak." dedi.
Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart’tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayısının, mevcut corona virüsü hasta sayısının geçtiğini açıkladı.
Bakan Koca, “Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak” dedi.
BUGÜN 61 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Paylaşılan günlük corona tablosuna göre, bugün 24 bin 1 test yapıldı.
Bugün bin 670 vaka tespit edilirken 61 kişi de hayatını kaybetti.
Bugün iyileşen hasta sayısının 4 bin 892 olduğu duyurulurken toplam 63 bin 151 kişinin iyileştiği belirtildi.
Tabloya göre, toplam 1 milyon 135 bin 367 test yapıldı.
Toplam vaka sayısı 126 bin 45’e, toplam can kaybı da 3 bin 397’ye yükseldi.
Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısının bin 424, toplam entübe hasta sayısının da 766 olduğu açıklandı.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|04:13
|Güneş
|05:52
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:57
|Akşam
|20:10
|Yatsı
|21:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016