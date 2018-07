3 hasta birer hafta arayla yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu

Tekin GÜRBULAK/İZMİR, ()- İZMİR Kent Hastanesi'nde tedavi gören Cemil Sevinç (54), Sevgül Akın (48) ve Zeynep Topdaş'a (47) birer hafta arayla bağış karaciğer çıktı. Nakil yapılmasının ardından taburcu edildikten sonra poliklinik kontrolünde buluşan üç hasta, organları bağışlanan kişiler ve onların yüce gönüllü aileleri sayesinde hayata tutunduklarını belirtip, "Bu bağışlarla yeniden doğduk" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Eskişehir'de yaşayan 3 çocuk babası emekli Cemil Sevinç'e, Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği tanısı kondu, sağlığına kavuşması için nakil olması gerektiği söylendi. İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran Sevinç'in canlı vericiden nakil umutları birkaç gün içinde tükendi. Ailesinden hiçbir uygun verici bulunamayan Sevinç'in adı kadavradan organ bekleme listesine yazıldı. Üç yılı kontrollerle geçiren Sevinç'in sağlık durumu günden güne kötüleşti. Geçen mayıs ayında varis kanamaları başlayan Sevinç için acil organ çağrısı yapıldı. Bir ay olmadan şans Sevinç'in yüzüne güldü. 3 Haziran'da yapılan bağışla Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığında Dr. Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekip, beyin ölümü gerçekleşen ve adı açıklanmayan kişinin karaciğerini Sevinç'e nakletti.

Sevinç gibi canlı donörü bulunmayan bir başka hasta ise Manisalı Sevgül Akın oldu. Henüz 13 yaşındayken, kardeşlerini kaybettiği Wilson sirozu tanısı konulan Akın, 30 yıl bu hastalıkla yaşadı. Mart 2017'de nakil kararı verilen Akın da aynı hastaneye başvurarak kadavra listesine yazıldı. Her geçen gün umudunu biraz daha yitirerek bir yılı aşkın bir süre bekleyen Akın, 8 Haziran'da yapılan organ bağışıyla yeniden yaşama tutundu. Doç. Dr. Kılıç başkanlığındaki ekip, Akın'ın karaciğer nakli operasyonunu da gerçekleştirdi.

Haziran ayının uğurlu geldiği üçüncü hasta ise 4 çocuk annesi Zeynep Topdaş oldu. İzmir'de yaşayan Ispartalı Topdaş'a 4 yıl önce hepatit B'ye bağlı karaciğer sirozu tanısı kondu, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Kadavra listesine adı yazılan Topdaş'ın durumu kötüleşince adı acil çağrı listesine alındı. Ailesinden, can aşısı olmak isteyen gönüllü adaylar çıkmasına karşın hiçbiri nakil için uygun bulunmayan Topdaş, diğer kader arkadaşlarından daha şanslı çıktı. Acil çağrının üzerinden 20 gün geçmeden bağış yapıldı ve Topdaş'a 17 Haziran günü yine aynı ekip tarafından nakil gerçekleştirildi.

İSİMSİZ HAYAT KAHRAMANLARI YAŞATTI

İsimlerini bile bilmedikleri insanların bağışlanan karaciğerleriyle ikinci hayata başlayan üç hasta, taburcu edilmelerinin ardından poliklinik kontrolünde buluştu, duygularını dile getirdi. Karaciğer nakli ile yaşama tutunan hastalardan Cemil Sevinç, "Bağış yapanlardan da doktorlarımızdan da Allah razı olsun. O bağışlar olmasa ne olacağımız belli değildi. Ben şimdi o kişiyi bedenimde yaşatıyorum, Allah ailesine sabırlar versin. Kendimi çok sağlıklı hissediyorum. İnsan başına gelmeden anlamıyor. Benim başıma geldi, işe yarar organlarımı bağışlayacağım. Başkasında yaşasın, can olsun" dedi. Sevgül Akın ise, "Ölümün eşiğindeydim, son anda Allah yardım etti. Benim yaşamam bir mucize. Annem babam yaşlı insanlar, bu hastalıktan evlatlarını kaybetmişlerdi, benim de ölümümü bekliyorlardı. Şimdi ise hayata yeniden geldim diye seviniyorlar. Bir isimsiz kahraman sayesinde yeniden doğdum, nur içinde yatsın" diye konuştu. Hayatının sonu geldi diye düşünürken bağış organla yeniden hayat bulan Zeynep Topdaş da, "Bu bağış sayesinde hayattayım. Bağışı yapanlardan Allah bin kere razı olsun. Benim için hayat bitmişti, hiçbir şeyden zevk almıyordum, tek bir hayalim bile kalmamıştı. Şimdi yeniden doğmuş gibiyim. Acılı aileye başsağlığı, sabırlar diliyorum. Minnettarlığımızı anlatacak söz yok" diyerek duygularını dile getirdi.

BAĞIŞLA HAYAT BULDULAR

Hastanenin karaciğer nakil ekibinden Opr. Dr. Cahit Yılmaz, karaciğer nakli olması gereken hastaların canlıdan nakil şansının bulunduğunu, ancak bu üç hasta gibi vericisi olmayanların kadavradan bağıştan başka umudu olmadığını söyledi. Yılmaz şöyle konuştu:

"Karaciğer naklinde dünyada çok önemli bir yerdeyiz, ancak kadavradan nakillerde geri plandayız. Bağışların artırılması için Sağlık Bakanlığı, sivil toplum örgütleri, özellikle de bu sıkıntıyı yaşayan hasta ve yakınlarının çabaları var. Bu tür haberler toplumsal bilinci, bağış konusunda duyarlılığı artırıyor. Üç hastamız bir ay içinde birer hafta arayla bağış organlarla nakil oldu, üçünün de sağlık durumu iyi. Bağışların artması hepimizin dileği."

