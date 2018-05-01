3 boyutlu metal yazıcıda omurga vidası üretildi

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA Celal Bayar Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Cüneyt Temiz öncülüğünde, uçak ve otomobil sanayisinde bazı parçaların üretilmesi amacıyla kullanılan 3 boyutlu metal yazıcı ile omurilik ameliyatları için hastaya özel omurga vidası üretilmeye başlandı. Vidaların, piyasadaki mevcut vidalara oranla 2 kat daha dayanıklı olduğu belirtildi.

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte dünyada uçak ve otomobillerin bazı parçalarının üretilmesi için kullanılan 3 boyutlu metal yazıcı, artık insan sağlığı için parça üretiminde de kullanılmaya başlandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz, omurga rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmak üzere 2014 yılında geliştirdiği ve patentini aldığı 'akıllı omurga vidası'nın yanı sıra şimdi de kişiye özel olarak kullanılabilecek, 3 boyutlu metal yazıcıdan omurga vidası ürettiklerini açıkladı. Prof. Dr. Temiz, 2004 yılında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi iş birliğiyle geliştirdikleri ve şu anda seri üretim yaptıkları akıllı omurga vidalarını mekanik yükleme testine tabi tuttuklarını belirterek, piyasadaki CNS tezgahlarında üretilen omurga vidalarına göre, daha pratik ve 2 kat daha dayanıklı olduğunun ortaya çıktığı söyledi. Prof. Dr. Temiz, 3 boyutlu metal yazıcıdan omurga vidasının ortaya çıkarılışını şöyle anlattı:

"Yine Mühendislik Fakültemiz ile beraber omurga vidalarını bizim de üretebileceğimizden yola çıkarak bir çalışma yaptık. Bu sırada üniversitenin malzeme mühendisliği öğrencisi bunları 3 boyutlu yazıcıyla üretebileceğimiz fikrini verdi. 3 boyutlu yazıcılar, plastik modelleme için kullanılıyor. Dünyada metal basan 3 boyutlu yazıcılar var. Bu yazıcılar uçak parçaları, otomobil parçaları basıyor. Türkiye'de metal basan, titanyumu lazer sinterleme yöntemiyle birleştiren bir 3 boyutlu yazıcı yoktu. Manisa'da, İzmir'de araştırmalar yaptık. Daha sonra Bursa'da bir şirketin 3 boyutlu metal yazıcı üzerinde bir çalışma yaptığını öğrendik. Mühendislik Fakültemizin iş birliğiyle yaptığımız çizimlerle Bursa'daki firma sayesinde Türkiye'de ilk 3 boyutlu metal yazıcıda yazılmış omurga vidası üretildi. Bu çalışmamız ile tıp bilgisiyle mühendislik bilgisini birleştirmiş olduk."

HASTAYA ÖZEL VİDALAR ÜRETİLECEK

Şu an 3 boyutlu metal yazıcı için yeni yazılım üretme çabası içinde olduklarını ve üretecekleri yeni yazılım sayesinde hastanın anatomik yapısına göre, kişiye özel vidalar üreteceklerini dile getiren Prof. Dr. Temiz, şunları söyledi:

"Normal yöntemlerle CNC tezgahlarda üretilen vidalarda bazı hastalarda belirli bir süre vidanın boyun kısmında kopmalar oluyor. Vidanın mümkün olduğunca mekanik dirence sahip olmasını istiyoruz. Yeni üretilen vidalar ciddi bir mekanik dirence sahip, bu vidalarda kopma olacağını düşünmüyoruz. CNC tezgahlarında üretilen vidaların 5x40 mm ile 5,5x45 mm gibi standart boyutları vardır. Ama 3 boyutlu üretimle ameliyatlardan önce hastaların tomografilerinden yaptığımız ölçümlerle hastaya özel yapabileceğiz. Örneğin 5,25 mm veya 5,17 mm çapında omurga vidaları üretebileceğiz. Ayrıca, 3 boyutlu yazıcı milimetrenin binde biri mertebesinde yanılma payıyla üretim yapabiliyor."

Geliştirilen yeni 3 boyutlu metal yazıcıda omurga vidalarını 3 ile 17 dakika arasında değişen sürede üretilebildiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Temiz, vidaların biyouyumluluk testlerinin sürdürüldüğünü söyledi. Temiz, "Şu an vidalarımızın Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli onayı almasını bekliyoruz. Onayı aldığımız takdirde ilk olarak kendi hastalarımda kullanmaya başlayacağım" dedi.



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