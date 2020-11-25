25 Kasım Koronavirüs tablosu açıklandı, Hasta sayısı artıyor
Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.
25 Kasım koronavirüs tablosu: Türkiye bugün korona vaka sayısı kaç? Son dakika corona haberleri
Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alıyor.Türkiye'de bugün koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 25 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika coronavirüs haberleri...
25 Kasım Koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480e yükseldi. Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.
25 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu Bilim Kurulu toplantısının ardından açıkladı.
Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480e yükseldi. Türkiyede son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.
Son 15 günlük Koronavirüs tablosu Türkiye'de virüsün nasıl yayıldığını ortaya koyuyor.
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|13
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|12
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|10
|10
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|6
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|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
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|8
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|13
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|8
|13
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|8
|12
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|9
|11
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|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
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|8
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|9
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|3
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|1
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|P
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|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
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|10
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|8
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|10
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|12
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|12
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|10
|10
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|10
|10
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|8
|9
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|10
|9
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|7
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|7
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016