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25 Kasım Koronavirüs tablosu açıklandı, Hasta sayısı artıyor

Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. 

SAĞLIK 25.11.2020, 19:30 25.11.2020, 21:58 Murat Aydın
25 Kasım Koronavirüs tablosu açıklandı, Hasta sayısı artıyor

25 Kasım koronavirüs tablosu: Türkiye bugün korona vaka sayısı kaç? Son dakika corona haberleri

Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alıyor.Türkiye'de bugün koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?  25 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika coronavirüs haberleri...

25 Kasım Koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480e yükseldi. Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. 

25 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu Bilim Kurulu toplantısının ardından açıkladı.

Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480e yükseldi. Türkiyede son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.

Son 15 günlük Koronavirüs tablosu Türkiye'de virüsün nasıl yayıldığını ortaya koyuyor. 

#Covid19 #koronavirüs #25Kasım
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