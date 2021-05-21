21 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de 21 Mayıs'ta açıklanan koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 218 bin 846 koronavirüs testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs hasta tablosunu açıkladı. 21 Mayıs Cuma gününün verilerine göre, 218 bin 846 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729’a ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI VE CAN KAYBI ARTTI

Bugün semptom gösteren 846 hastayla birlikte 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951’e çıktı. Can kaybı da 214 artarak 45 bin 840’a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİNİN ALTINDA

Son 24 saatte, 8 bin 852 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, ağır hasta sayısı da bin 977 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINDAYDI

Sağlık Bakanlığı’nın 20 Mayıs verilerine göre, dün semptom gösteren 856 hastayla birlikte 9 bin 385 yeni vaka tespit edilmişti. 207 kişi hayatını kaybederken 9 bin 271 kişi de sağlığına kavuşmuştu.