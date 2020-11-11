'2021 Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan etti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan etti. Oylamanın yapıldığı 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulunda konuşan Bakan Koca, "2021 yılının amacına en uygun şekilde geçirilmesi için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan etti.
Bakan Koca önerisini ilk olarak 14-15 Eylül tarihli DSÖ Avrupa Bölge Komite toplantısında gündeme getirdi. Bakan Koca, 2021 yılının “Sağlık Çalışanları Yılı” ilan edilmesi önerisini sunarken, corona virüs salgınının ortaya çıkmasıyla sağlık çalışanlarının daha da artan yüküne dikkat çekmeyi ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin takdiri ile moral ve motivasyonlarının yükseltilmesini amaçladıklarını vurguladı.
Öneri, 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulunda üye ülkelerin tamamının desteğiyle kabul edildi ve 2021 yılı “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” olarak ilan edildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016