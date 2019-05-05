20 yıllık eşine karaciğeriyle can oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da karaciğer hastası Yılmaz Öz (49), 20 yıllık eşi Serpil Öz'ün (41) bağışladığı karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Yılmaz Öz, "O benim şimdi hem canım hem de ciğerim" dedi.

Kepez ilçesinde oturan inşaat ustası Yılmaz Öz, yaklaşık bir yıl önce koku ve tat alma duyularında sıkıntı yaşamaya başlayınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek genel sağlık taraması yaptırdı. Öz'e yapılan test ve muayeneler sonunda, karaciğer sirozu teşhisi konuldu. Hastalığının belirlenmesinin ardından bir süre tedavi gören Yılmaz Öz, Ocak ayında aşırı yorgunluk hali ve yürüme güçlüğü çekmeye başlayınca doktorları karaciğer nakli yapılmasına karar verdi. Canlıdan nakil olabileceğine karar verilmesi üzerine, üç çocuğunun annesi 20 yıllık eşi Serpil Öz, karaciğer dokusunu vermek için gönüllü oldu.

OPERASYON 8 SAAT SÜRDÜ

Yapılan testlerde organ nakline engel bir durum olmadığının belirlenmesi üzerine çift, 4 Mart'ta ameliyata alındı. Serpil Öz'den alınan 750 gram karaciğer dokusu, 8 saat süren operasyonla Yılmaz Öz'e nakledildi. Bir gün yoğun bakımda kalan Öz çifti serviste tedaviye alındı. Karısından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuşan Yılmaz Öz, "Eşim beni hayata bağladı. Aynı durumda olsaydı ben de eşime karaciğerimin bir bölümünü verirdim. O benim şimdi hem canım hem de ciğerim" dedi. Üç çocuğunun babasına karaciğerinin bir bölümünü verip onu hayata bağladığı için mutlu olduğunu söyleyen Serpil Öz, "Allah onu başımızdan eksik etmesin, çocuklarımın babasız kalmasına dayanamazdım, çok şükür sağlıklı ve mutluyuz" diye konuştu.

Ameliyat ve hastaların durumu hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Başarılı bir operasyon oldu. Karaciğerin alınması ve nakli yaklaşık 8 saat sürdü. Nakilden sonra hastanın sağlık durumu normale döndü. İkisi de ameliyattan bir gün sonra yoğun bakımdan çıkarıldı. Verici ve alıcı taburcu oldu. Her ikisinin de sağlık durumu gayet iyi, çifte ömür boyu sağlık diliyoruz" dedi.



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