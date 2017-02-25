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20 yıllık eşine böbreğini verdi

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde demirci ustası 40 yaşındaki Sinan Başkır, 4 çocuğunun annesi olan 20 yıllık eşi 39 yaşındaki Emine Başkır'a böbreğini verdi. Kale Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Başkır'a 3 yıl...

20 yıllık eşine böbreğini verdi
ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde demirci ustası 40 yaşındaki Sinan Başkır, 4 çocuğunun annesi olan 20 yıllık eşi 39 yaşındaki Emine Başkır'a böbreğini verdi.
Kale Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Başkır'a 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İki böbreği de işlev görmeyen ve diyalize bağlı yaşamaya çalışan Başkır'ın rahatsızlığı ilerleyince demircilik yapan eşi Sinan Başkır böbreğini verme kararı aldı. Çift, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı. Sinan Başkır'dan alınan böbrek, 20 yıllık eşi Emine Başkır'a nakledildi. Emine Başkır, eşinden nakledilen organla sağlığına kavuştu.
Eşinin sağlığı için hiç düşünmeden böbreğini verme kararı aldığını belirten Sinan Başkır, "Doktorlar organ nakli önerince ben de hiç düşünmeden böbreğimi eşime verdim. Bunu yaparken kimseye danışmadım ve sormadım. Çok şükür şu an herhangi bir sorun yok" dedi.
Eşine teşekkür eden Emine Başkır ise, "Böyle bir koca daha var mıdır, bilmiyorum. Allah razı olsun, beni yeniden hayata bağladı" diye konuştu.

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