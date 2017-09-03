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2 yaşındaki çocuğun başparmağı ihmal yüzünden kesildi iddiası

KAYSERİ’de Yılmaz ailesi, havale geçiren 2 yaşındaki çocuğunun, yanlış müdahale sonucu sol el başparmağının kesildiğini öne sürdü. Yılmaz ailesi Sağlık Bakanlığı'na  ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Merkez...

2 yaşındaki çocuğun başparmağı ihmal yüzünden kesildi iddiası
KAYSERİ’de Yılmaz ailesi, havale geçiren 2 yaşındaki çocuğunun, yanlış müdahale sonucu sol el başparmağının kesildiğini öne sürdü. Yılmaz ailesi Sağlık Bakanlığı'na  ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Merkez Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi’nde oturan Ramazan- Raziye Yılmaz çifti, 2 yaşındaki çocukları Rahman Yılmaz’ın 31 Temmuz’da yüksek ateş şikayetiyle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Hastanede 1 hafta tedavi gören çocuğunun İntaniye Bölümü'ne götürüldüğünü ifade eden 31 yaşındaki Ramazan Yılmaz oğlunun yanlış müdahalenin ardından 27 Auğustos'ta sol el başparmağının kesildiğini iddia etti. Baba Yılmaz, şu iddialarda bulundu:
“Çocuğumuzu 31 Temmuz fakülteye götürdük ve 4 gün acilde yattı. Sonra Erciyes Üniversitesi Pediatri İntaniye Bölümü'ne yatırdılar. Gece MR çekilmek  istenmiş. Akşam parmağına solunum bandı bağlamışlar. Ertesi sabah eşim aradı ve ‘çocuğun parmağı morarmış' dedi. Hastaneye gittim. Çocuğun parmağına kan dolmuş. İhmal olduğu belli. Hemşireyi çağırdım, 'Neden bir şey yapmıyorsunuz?' dedim. 'Ortopediyi bekliyoruz, şudur budur' dediler. Yani parmağı 2 gün boyunca pansuman dahi etmemişler. Biz sesimizi çıkarınca biraz işlem yapıldı.”
“BİZE PARMAK KESİLMEYECEK DENİLDİ”
İlk etapta doktorların kendilerine, “Çocuğun parmağı kesilmeyecek” denildiğini anlatan Ramazan Yılmaz, iddialarını şöyle sürdürdü:
"Bize, 'parmağı kesilmeyecek, yüzde 50 kurtarma ihtimali var' dediler. Bizi kandırmak için çocuğu 2 kez ameliyata soktular ve çocuğa çin işkencesi yaptılar. 27 Ağustos'ta ameliyatla sol elinin başparmağı kesildi. Şimdi çocuğun parmağı kesik. Yetkili mercilere şikayette bulunduk. Bunu yapan hemşire ya da kimse hesabını vermeli. Bize göre hemşirenin ihmali var. Bize daha sonra parmağı ‘MR cihazı yakmış’ dediler. Benim çocuğum 5 kere MR'a girdi bir şey olmadı. Hepsinde de o solunum cihazı, o bant  bağlıydı, sarılıydı. Bant, 21.20 gibi bağlanmış, ertesi gün 07.00’da çıkarılmış. Burada ihmal var. Çocuğumun parmağı ihmal yüzünden kesildi."
“GEREKLİ MERCİLERE ŞİKAYET ETTİK”
Cumhuriyet savcılığına, BİMER, Sağlık Bakanlığı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne şikayette bulunduğunu belirten Baba Yılmaz, “Hakkımızı arayacağız. Ama bunu yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Kesinlikle maddiyat peşinde değiliz. Başkanlarının da başına gelmesin. Benim çocuğumun 2 yaşında yanlış müdahaleden dolayı parmağı kesildi. Günlerce hastanede mağdur olduk”  dedi.
HASTANE YÖNETİCİLERİNDEN ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA
Rahman Yılmaz'ın ailesinin iddialarını çok yönlü olarak soruşturduklarını belirten Başhekimlik yetkilileri, MR cihazında yanık olmasının söz konusu olmadığıını belirterek şöyle dedi:
"Rahman Yılmaz, hastaneye geldiğinde yüksek ateşe bağlı olarak oksijen düşüklüğü yaşandığından, parmağına oksijen ölçen alet takılmış. Yüksek ateşe bağlı olarak özellikle organların uç kısımlarında oksijen azlığından 'dolaşım sıkıntısı ve enboli' dediğimiz pıhtı atımı sonucu morarma ve sonucunda kangren veya parmağa takımı cihazdan dolayı bir sorun oluşmuş olabilir. Bunu tam olarak bilemiyoruz."

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