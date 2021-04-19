19 Nisan korona virüs tablosu açıklandı! Can kaybı artıyor

Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi. Tabloda vaka sayısı 55 bin seviyesini korurken vefatlar 2 gündür en yüksek seviyeye yükseldi.

Koronavirüste (covid-19) sıkıntılı süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 19 Nisan verilerine göre 318 bin 869 test yapılırken 55 bin 149 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 2 bin 862 olarak açıklandı. Maalesef koronavirüsten 341 vatandaşımız hayatını kaybetti.



Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 48 bin 947 olarak açıklandı.

18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 301 bin 243 olarak açıklarken, 55 bin 802 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 318 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 43 bin 856 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 687 bin 590 olarak açıklamıştı.