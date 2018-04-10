17 yaşındaki Kemal'in organları 3 hastaya umut oldu

ORDU'da trafik kazası sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Kemal Yardım'ın (17) 2 böbreği ve karaciğeri 3 hastaya can olacak. Kemal'in İstanbul'daki bir hastaya nakledilmesi planlanan kalbi ise gelen ekibi taşıyan uçağın yoğun sisten Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapaması nedeniyle alınamadı.

Ordu'nun Korgan İlçesi Çiftlik Mahallesi'nde oturan Kemal Yardım, geçen hafta sonu motosiklet kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Altınordu ilçesinde özel hastanede tedavisi süren Yardım'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin isteği üzerine Yardım'ın organları bağışlandı. Ordu'ya gelen özel ekip, Yardım'ın, 2 böbreği ve karaciğerini operasyonla aldı. Böbrekler Samsun ve Trabzon'a, karaciğer ise Erzurum'da nakil bekleyen hastalara götürüldü.

KALBİ ALACAK EKİBİN UÇAĞINA SİS ENGELİ

Kemal Yardım'ın kalbinin de İstanbul'da bir hastaya nakledilmesi planlandı. Dün gece İstanbul'dan kalkan, içinde uzman ekibin bulunduğu uçak, yoğun sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na inemedi. Uçak, ekiple birlikte İstanbul'a dönerken, Kemal'in kalbi bu nedenle alınamadı.



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