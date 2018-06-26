15 yıllık ameliyat korkusunu kapalı yöntemle yendi

SOL akciğerinde bulunan lekelenmelerden dolayı 15 yıl önce ameliyat olmasına karar verilen, ancak açık yöntemden korktuğu için bugüne kadar tedavisini ilaçlarla sürdürmeye çalışan İsmail Kaya (34), İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapalı yöntemle ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

Hakkari'de yaşayan İsmail Kaya, 15 yıl önce sol akciğerinde bulunan lekelenmelerden dolayı ameliyat olması gerektiğini öğrendi. Ancak Kaya, ameliyatının açık yöntemle (göğüs kafesinin uzunca bir kesiyle açılması) yapılacağını duyunca; bunu göze alamadı ve yıllarca ameliyatı erteleyerek, kesin tedavi yöntemi olan cerrahi müdahale yerine ilaç tedavisini tercih etti. Daha önce tüberküloz geçiren, sonrasında bronşektaziye yakalanan İsmail Kaya'nın şikâyetleri ilaçlara rağmen azalmadı. Kaya'nın akciğerinde bulunan lekelenmeler arttı.

İsmail Kaya, Hakkari'deki bir doktorun tavsiyesi ile İzmir'deki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Türkiye'de akciğer cerrahisi ameliyatlarının kapalı yöntemle yapıldığı sayılı merkezlerden olan hastanede; göğüs kafesi ayrılmadan, bir veya iki delikten girilerek ameliyatın gerçekleştirilebileceğini öğrenen Kaya, hemen kabul etti. Kaya'ya iki küçük delikten girilerek kısa sürede biten başarılı bir ameliyat yapıldı. Sorunsuz bir iyileşme dönemi geçiren Kaya, ameliyattan üç gün sonra taburcu olacak hale geldi.

'İLAÇ KULLANMAKTAN KURTULDUM'

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kenan Can Ceylan ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyattan sonra sağlığına kavuşan İsmail Kaya, "15 yıl önce tüberküloz geçirdim ve sonrasında akciğerlerle ilgili sıkıntılarım devam etti. Öksürük, terleme, sırtımda ağrı ve nefes almakta sıkıntım oluyordu. Sol akciğerimin alt kısımlarında lekelenmelerin meydana geldiğini öğrendim. 15 yıl önce 'ameliyat' denildi. Ancak bu ameliyatın göğüs kafesimin yarılarak yapılacağını öğrenince çekindim ve ameliyatı kabul etmedim. İlaçlarla 15 yıl idare ettim, ancak bir taraftan da ameliyat olup tamamen kurtulmak vardı aklımda. Kapalı yöntemin bu hastanede yapıldığını öğrendim. Doktorum Kenan Bey ve ekibi, ameliyatımı kapalı yöntemle gerçekleştirdi. Ameliyatla ilgili hiç sıkıntı yaşamadım, göğsümde iki küçük delik izi var sadece, şimdi gayet iyiyim. Çok konforlu bir yöntem. İlaç kullanmaktan kurtuldum, çok mutluyum. Kenan Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'EVİNE SAĞLIKLI GÖNDERDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ'

Kapalı yöntem akciğer cerrahisi ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Kenan Can Ceylan, "Hastamız uzun yıllar tüberküloz nedeniyle tedavi görmüş, sol akciğerinin yarısında haraplaşmaya yol açan ve sürekli enfeksiyon kaynağı oluşturan bronşektazi denilen ikinci bir hastalık gelişmiş. Tedavisinde bu harap olmuş ve enfeksiyon kaynağı olan kısmın cerrahi olarak çıkartılması gerekir. Bu tür ameliyatlar çok zordur. Ameliyat edilmezse hastalık geçmez ve ara ara enfeksiyon atakları, hastamızdaki gibi sıkıntı veren şikayetler nedeniyle sürekli ilaç kullanmak zorunda kalabilir. En önemlisi de sağlam olan diğer akciğer bölümlerinin de enfeksiyon nedeniyle haraplaşması, ciddi solunum problemleri ve hatta hayatı tehdit eden kanama riski mevcuttur. Hastamızın hem tüberküloz enfeksiyonu geçirmesi hem de bronşektazi gelişmesinden dolayı bu ameliyatlar açık yöntemde bile çok zor ve meşakkatli geçer. Akciğerde sıkı yapışıklıklar olması, damarların ve akciğer yapılarının haraplanma nedeniyle net seçilememesi bizlere ciddi zorluklar yaşatabilir. Ekibimizin uzun yıllardır kapalı yöntem ameliyatlarında oluşan klinik tecrübesi, hastanemizde kullandığımız kapalı yöntem HD VATS cihazı gibi teknik destekler sayesinde bu tür hastalarda daha rahat ameliyat yapabilmekteyiz. Hastamızda iki küçük delikten girilerek kısa sürede biten başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Sorunsuz bir iyileşme dönemi geçiren hastamız ameliyattan üç gün sonra taburcu olacak hale geldi. Hakkâri'den gelen hastamızı evine sağlıklı olarak gönderdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.



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