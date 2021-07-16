15 Temmuz corona virüsü tablosu: Vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 15 Temmuz Perşembe gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise büyük artış sürüyor. Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Temmuz verilerine göre, 232 bin 257 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Son 24 saatte, 7 bin 304 yeni vaka tespit edilirken 48 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 103 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman’da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım.” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.12, ikinci doz ortalaması yüzde 30.78, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 61 milyon 125 bin 726 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis. Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Gümüşhane

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 14 Temmuz verilerine göre, 238 bin 867 test yapılmıştı. Dün, 6 bin 907 vaka tespit edilirken, 43 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 63 kişi sağlığına kavuşmuştu.