15 Nisan'da Koronavirüsten 115 kişi öldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan 2020 tarihyle Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Koca, 115 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 4 bin 281 yeni vakanın olduğunu ifade eden Koca, 115 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısıysa bin 518 oldu.
Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayıları açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, bugün 34 bin 90 testin yapıldığını duyurdu. 4 bin 281 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, 115 kişininse corona virüsüne yenik düştüğünü ifade etti.
TOPLAM VEFAT SAYISI 1518 OLDU
Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 69 bin 392’ye, toplam vefat sayısıysa bin 518’e yükselmiş oldu. Öte yandan corona virüsünde bugün 875 hasta daha sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 5 bin 674’e yükseldi.
“GÜCÜMÜZÜ KULLANALIM”
Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı açıklamada iyileşen hasta sayısına dikkat çekerek, “Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” dedi.
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