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14 Mart Tıp Bayramı'ında 25 yılı dolduran hekimlere plaket

Yeni Yüzyıl Üniversitesi (YYÜ)Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı'nı çalışanları ile kutladı. Gaziosmanpaşa Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hayta, meslekte 25 yılını geçen hekimleri plaketle ödüllendirdi.

14 Mart Tıp Bayramı'ında 25 yılı dolduran hekimlere plaket

 Yeni Yüzyıl Üniversitesi (YYÜ)Tıp Fakültesi  Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı'nı çalışanları ile kutladı. Gaziosmanpaşa Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hayta, meslekte 25 yılını geçen hekimleri plaketle ödüllendirdi. Toplantıya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürü ve Gaziosmanpaşa Sağlık Müdürü, Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Berber de katıldı. 

YYÜ Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nin düzenlediği etkinlik çalıyanlar tarafından sevgi ile karşılanırken, davetlilere önce ikramda bulunuldu. Tıp Bayramı etkinliğinde, Tıp Fakültesi Öğrencilerinden oluşan koro bir konser verdi. Koronun söylediği şarkılar ve tarihi türküler izleyicilerin beğenisini kazandı, 

Programda YYÜ Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Serap Baş, hastanenin gelişimini ve bugünkü durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Baş, katılımcıların Tıp Bayramı'nı da kutladı.

YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak ise doktorluğun ve hekimliğin önemine vurgu yaptı. Genç doktor adaylarına tavsiyelerde bulundu.Prof. Demir, düsenlenen toplantıdan dolayı Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hayta, Genel Müdürü Arzu Kaya ve Başhekim Yrd. Doç. Dr. Serap Baş ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti. 


Toplantıda konuşan Hastane"nin kurucu ortaklarından ve eski başhekim Dr. Sedat Azak'da yaptığı konuşmada, kuruluştan bu yana sağlıkta yapanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi.


Daha sonra meslekte 25 yılını aşan çok sayıda hekime plaketleri verildi. YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak'ın plaketini Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hayta verdi.  Toplu fotoğraf için hekimler objektif karşısına geçti. 


Başhekim Yardımcı Doçent Serap Baş'ın plaketini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta verdi. 

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