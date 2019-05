12 yıllık arkadaşken 'can ciğer' kardeş oldular

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da fizyoterapist Cantürk Güner (40) 12 yıllık yakın arkadaşı iş insanı Ertan Arısoy'a (47) karaciğer dokusu bağışladı. Arkadaşına yeni bir hayat kazandırdığı için mutlu olduğunu söyleyen Cantürk Güner, "Çok iyi arkadaştık, şimdi can ciğer kardeş olduk" dedi.

İş insanı Ertan Arısoy, 2 yıl önce midesindeki şikayet nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Arısoy'un rahatsızlığının karaciğerinde olduğu tespit edildi ve otoimmün hepatit (kronik karaciğer hastalığı) tanısı konuldu. Karaciğer nakli olması gerektiği söylenen Arısoy, 2 yıl süresince aile yakınları başta olmak üzere çok sayıda kişiyle nakil için görüştü. Donörlerin tamamının uyumsuz çıkmasıyla umutsuzluğa kapılan Arısoy'un yardımına, 12 yıl önce birlikte iş yaptığı ve yakın arkadaşı fizyoterapist Cantürk Güner yetişti.

Güner'in arkadaşına karaciğer dokusunu bağışlayacağını söylemesi üzerine ikili, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir dizi testten geçirildi. Hastane etik kurulunun nakli uygun görmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, nakil işlemini gerçekleştirdi. Yoğun bakımdan çıkarılan iki arkadaş serviste gözlem altına alındı.

Arkadaşına yeni bir hayat kazandırdığı için mutlu olduğunu belirten Cantürk Güner, "Karaciğer ihtiyacı olduğunu öğrendiğim gün arkadaşıma 'Aileden bir şey çıkmazsa beni mutlaka ara' dedim. Bu iyilik bana nasipmiş. Çok iyi arkadaştık, şimdi can ciğer kardeş olduk" dedi.

Nakille sağlığına kavuşan Ertan Arısoy ise mutlu olduğunu söyledi. Nakille birlikte arkadaşlıktan kardeşliğe geçtiklerini ifade eden Arısoy, "Sağlığıma kavuştum. Arkadaşımken kardeşim oldu. Bana Hızır gibi yetişti. Yeniden hayata bağlandım" dedi.

Başarılı geçen nakille ilgili bilgi veren Prof. Dr. Bülent Aydınlı, organ bağışının az olduğuna dikkati çekerek her hastanın bu kadar şanslı olmadığını söyledi. Hastaların yakınlarından bazen canlı verici bulunamadığını da belirten Prof. Aydınlı, "Birinin yaşama tutunması için organınızın bir kısmını vermek çok kolay değil. Etik kuruldan geçti bu hastamız ve nakilden sonra gayet sağlıklılar" diye konuştu.

Prof. Dr. Aydınlı, 2019 yılı 5 ayında 30 karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini de ifade etti.



