112 ambulasında doğum yaptı

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, () - KASTAMONU'da sancıları artan hamile 30 yaşındaki Meryem A., hastaneye götürülmek üzere bindirildiği 112 ambulansında doğum yaptı.

İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İmam Köyü'nde yaşayan 40 haftalık hamile Meryem A.'nın doğum sancılarının artması üzerine ailesi 112'yi l'i arayarak yardım istedi. Genç kadın, gelen 112 ambulansına alınarak il merkezindeki hastaneye doğru yola çıkarıldı. Ancak yolda sancılarının artması üzerine, sağlık ekibi ambulansı yol kenarına çekerek doğum için hazırlık yaptı. 112 Acil ekibinde görevli Elvan Türüdi tarafından ambulansta yapılan müdahaleyle Meryem A. sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Daha sonra Meryem A. ve bebeği aynı ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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