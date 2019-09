11 aylık Almira, amcasının karaciğeriyle hayata tutundu

ANTALYA'da, damar tıkanıklığı nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşayan 11 aylık Almira Zamkı, amcası Sadık Ahmet Zamkı'dan (24) yapılan karaciğer doku nakliyle hayata tutundu. Üniversite öğrencisi Sadık Ahmet Zamkı, "Şans bana güldü, yeğenimi karaciğerimin bir parçasıyla hayata bağladım" dedi.

Antalya'da oturan Zeynep (27) ve uzman çavuş Oğuzhan Zamkı (27) çiftinin 11 ay önce Konya'da Almira adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Ailesi, doğumundan üç gün sonra tenindeki sarılıktan dolayı Almira'yı doktora götürdü. Doktorlar, renklenmenin yeni doğan sarılığı olduğunu, yeni doğan her bebekte olabileceğini, endişeye gerek olmadığını söyledi. Oğuzhan Zamkı, ailesiyle birlikte görev yeri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitti. Doğumdan 21 gün sonra Almira'nın gözünde çapaklanma oluşması nedeniyle çift bu kez Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne gittik. Yapılan muayenede Almira'nın sarılık olduğu, hastalığın ilerlediği tespit edildi. Almira aynı gün Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde, Almira'nın safrakesesinin olmadığı tespit edildi.

İLK AMELİYATINI 9 AYLIKKEN OLDU

Doktorlar, minik Almira'nın safrakesesinin olmaması nedeniyle vücudunun ürettiği safrayı atamadığını, bunun sonucunda karaciğerinin ileri derecede hasar gördüğünü, bu nedenle karaciğer nakli olması gerektiğini kaydetti. Yaklaşık 2.5 kilo olan Almira'nın kilosu uygun olmadığı için nakil yapılamadı. Doktor kontrolünde yaşamını sürdüren Almira, 9 aylık olduğunda Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nde 'kasai' (safra yolunun doğumsal olarak yokluğu) ameliyatı yapıldı. İncebağırsaktan alınan parçayla karaciğerle kalın bağırsak arasına kanal yapıldı. Bu kanal vasıtasıyla karaciğerin ürettiği safranın bir bölümünün kalınbağırsak vasıtasıyla atılması sağlandı. Böylece Almira'ya karaciğer nakli için zaman kazandırıldı. Bu süre içinde kilo alması sağlandı. 5 kiloya çıkan Almira'nın bünyesi karaciğer nakline hazırlandı.

ANTALYA'YA TAYİN İSTEDİ

Oğuzhan Zamkı, kızının tedavisi devam ederken Antalya'ya tayin istedi. Zamkı ailesi Antalya'ya gelir gelmez Almira'nın tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından karaciğer nakli için hazırlıklar başlatıldı. Almira için önce annesi ve babası canlı verici olmak istedi. Ancak sağlık sorunları nedeniyle ikisi verici olmayınca bu kez Akdeniz Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi olan amcası Sadık Ahmet Zamkı, Almira için verici olmak istediğini söyledi. Yapılan testler olumlu çıkınca Sadık Ahmet Zamkı'dan 31 Mayıs'ta alınan karaciğer dokusu, Almira'ya nakledildi.

Baba Oğuzhan Zamkı, şu an kızının durumunun çok iyi olduğunu, ameliyata girdiğinde 5 kilo olduğunu, şu an 8 kilo 600 grama çıktığını söyledi. Kardeşinin bağışladığı karaciğer dokusu sayesinde artık sağlıklı bir çocukları olduğunu belirten Zamkı, "Çok mutluyuz. Kontrol için geldik hiç bir sorunumuz yok" dedi.

'ŞANS BANA GÜLDÜ'

Yeğeni için bağışçı olan Sadık Ahmet Zamkı ise şunları söyledi:

"Şans bana güldü. Almira'ya karaciğerimin bir bölümünü bağışladım. Almira'nın hastalığını ve sonrasında karaciğer nakli olacağını duyduğumda ilk ben verici olmak istedim. Benden karaciğer nakli yapılmasını çok istiyordum. Fakat öncelik ağabeyim ve yengemindi. Çünkü onlar da verici olmak için çok arzuluydu. Ancak şans bana güldü, yapılan testler neticesinde ben uygun görüldüm. Ameliyatımız çok güzel geçti. Kısa sürede iyileştim. Almira benden daha kısa sürede iyileşti, sağlığına kavuştu. Umarım her şey böyle güzel devam eder."

'KARACİĞER NAKLİNİ UZMAN EKİP YAPMALIDIR'

Karaciğer naklinin günümüzde sık yapılan önemli organ nakli ameliyatlarından olduğunu belirten AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, nakil sonrasında beslenmenin hem alıcı hem de donör açısından hayati önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Aydınlı, "Karaciğer nakli artık rutin hale geldi. Uzman ekipler tarafından yapıldığında son derece başarılı sonuçlar alınıyor. Vücut organı kabul ettikten sonra hasta ömrünün geri kalanını sağlıklı geçiriyor. Hastanede kalınan süreç ve sonrasında hasta bazı ilaçlar kullanır. Bu ilaçların bir kısmı bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar. Bu yüzden nakil sonrasında beslenmeye dikkat edildiği gibi enfeksiyon riskine karşı hijyene de son derece dikkat edilmelidir. Nakil olan hastaların grip, nezle olan kişilerden uzak durması gerekir" dedi.