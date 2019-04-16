10 yıldır çocukları için ertelediği böbrek nakli gerçekleşti

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde, eşi tarafından terk edildikten sonra 2 kızıyla baş başa kalan ve 10 yıldır kronik böbrek hastası olan Hülya Demirel'e (43), beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki bir kadının böbreği nakledildi.Havsa ilçesinde yaşayan Hülya Demirel, 10 yıl önce eşi tarafından terk edild. 2 kız çocuğuyla yaşamaya başlayan Demirel'e, aynı dönemde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede kronik böbrek hastalığı teşhisi konuldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Böbrek Nakil Ünitesi'nde diyalize girmeye başlayan Demirel'e doktorları böbrek nakli olması gerektiğini bildirdi. Ancak o tarihte kızlarının yaşı küçük olan Demirel, nakil olmaya yanaşmadı. Şimdi biri 15 diğer 18 yaşında olan kızları annelerine destek verdi ve Demirel, 7 ay önce Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek Nakil Ünitesi'ne böbrek nakli için başvurdu. Hülya Demirel'i hayata bağlayan böbrek ise, beyin ölümü gerçekleşen bir kadının ailesi tarafından organlarının bağışlamasıyla geldi. Kadavradan alınan böbrek, Demirel'e nakledildi.'HAYATIMDA HİÇ BÖYLE MUTLU OLMAMIŞTIM'Hülya Demirel, yaşadıklarını şöyle anlattı:"2008 yılından beri böbrek hastasıyım. O yıllarda çok şanssız, talihsiz olaylar geçti başımdan. Eşim bıraktı gitti, iki kızımla kaldım. Bir ay sonra böbrek hastası oldum. Bir gelirim yok. Sosyal yardımlaşmadan geçindim. Organ naklini hiç düşünmemiştim. Şansım olmadığı için, 'bana çıkmaz' dedim. Yedi ay önce böbrek nakli olmak için başvurdum. Telefonla arayıp, böbreğin çıktığını söylediler. Şaşırdım, çok da heyecanlandım. O gece sabaha kadar uyumadım. Bağışlayandan da Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Hayatımda hiç böyle mutlu olmamıştım. İnşallah bundan sonra hayatım daha güzel olacak. Her istediğimi yapmak istiyorum. Gezmek istiyorum. Yemek, içmek istiyorum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu. Çocuklarım büyüğü 18, küçüğü 15 yaşında. Küçüğü çok etkilendi. O ısrar etti bana, 'anne böbrek nakline yazıl' dedi. Bundan sonrası bir mucize. 'Onca insan içinde bana böbrek mi çıkacak?' diye düşündüm. Hayata küsmüştüm, nakil olmak istememiştim, içimden gelmemişti."'BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞENLERİN YAKINLARI ORGANLARINI BAĞIŞLASIN'Demirel'e böbrek naklini gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Böbrek Nakli Ünitesi Başkanı Prof Dr. Tamer Sağıroğlu, "Kendisini yaklaşık 20 gün önce uyan bir böbrek nakli için merkezimize çağırdık. Başarılı bir ameliyatla naklimizi gerçekleştirdik. Kadavradan, beyin ölümü gerçekleşen bir hastamızdan nakil yaptık. Böylece böbreğine kavuşmuş oldu. Hayatı sıkıntılarla geçen bir hastamız ve hiç umudunun olmadığı bir dönemde kendisine böbrek çıktı, naklettik. Şu anda oldukça sağlıklı, inşallah iki çocuğuyla birlikte mutlu bir şekilde yaşamını sürdürecek. Türkiye'de canlı böbrek nakli oldukça fazla ama kadavradan nakilde biraz gerilerdeyiz. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum; Beyin ölümü gerçekleşen insanlarımızın yakınları, organ bağışında bulunurlarsa birçok insanı hayata kavuşturabilirler, yeniden yaşama döndürebilirler. Bu nedenle her beyin ölümü gerçekleşen hastaların yakınlarına, organ bağışı yapmalarını öneriyorum" dedi.'20 BİNİN ÜZERİNDE BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN HASTA VAR'Türkiye'de 20 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hasta olduğunu söyleyen Sağıroğlu, "Türkiye'de yaklaşık 20 binin üstünde böbrek nakli bekleyen hasta var. Ama sisteme kayıtlı olan hasta sayısı 15 ile 20 bin arasında. Böbrek hastaları için öncelikle koruyucu hekimlik çok önemli. Böbrek yetmezliğine girmeden önce tansiyonunuzu, şekerinizi kontrol ettirmelisiniz. Diyabet hastaları çok dikkat etmeli. Diyabetini kontrol ettirmeli. Böbreğin kendi hastalıkları da var onların da nefroloji tarafından takip edilmesi gerekiyor. Yaşamınızdan tuzunuzu oldukça çıkarmalısınız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI