1 Mayıs Koroonavirüs vaka sayısı: 2 bin 188, Can kaybı: 84

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen Korona virüsüyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verileri açıkladı. Bugün 2 bin 188 yeni vaka tespit edildiğini ifade eden Koca, 84 kişinin ise yaşamını yitirdiğini duyurdu. İyileşen kişi sayısının da arttığını vurgulayan Koca, "Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bugün 41 bin 431 test yapıldığı belirtildi.

84 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklanan yeni verilere göre bugün 2 bin 188 yeni vaka tespit edilirken 84 kişi de corona nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de toplam vaka sayısı 122 bin 392’ye toplam vefat sayısı ise 3 bin 258’e yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Türkiye’de coronadan kurtulan kişi sayısındaki artış da sürüyor. Açıklanan güncel verilere göre bugün 4 bin 922 kişi daha sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 53 bin 808’e yükseldi.

“DIŞARIDAKİ HAVA TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir” dedi.