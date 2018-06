1 haftada 15 hastayı organ nakliyle hayata bağladılar

Erol AKKIR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, son 7 günde 14'ü böbrek, 1'i karaciğer olmak üzere 15 nakil gerçekleştirildi. Merkezde, yılın ilk 5 ayında ise 103 börek ve 19 karaciğer nakli yapıldı.

AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 27 Mayıs- 2 Haziran günlerinde, 14 böbrek ve 1 karaciğer nakli olmak üzere 15 başarılı operasyon gerçekleştirildi. 7 günlük organ nakil maratonu, AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, genel cerrahlar Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu, Doç. Dr. İsmail Demir Yılmaz, nefrologlar Prof. Dr. Hüseyin Koçak, Doç. Dr. Vural Taner Yılmaz, Organ Nakil Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal ile organ koordinatörleri Ali Tugay ve Uğur Genç tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Bülent Aydınlı, organ naklinde 7 günlük çalışma programı dahilinde, ara vermeden 14 böbrek ve 1 karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti. Böbrek nakillerinden 6'sının ve karaciğer naklinin kadavra bağışından yapıldığını belirten Prof. Dr. Aydınlı, diğer 8 böbrek naklinin ise canlı vericilerin yaptığı bağışla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

CAN KURTARMA MERKEZİ

Tüm nakillerde titiz ve gayretli çalışmalar sergilediklerini vurgulayan Prof. Dr. Aydınlı, "Ekibimizin geniş ve tecrübeli olması, kadavra ve canlı vericili nakillerdeki üstün teknik becerileri sayesinde tüm ameliyatları yapabiliyoruz. Çok mutluyuz. 7 günde 15 insana yeniden hayat vermiş olmak çok güzel. Bizler aracıyız. Fakat bulunduğumuz konumdan dolayı da çok mutluyuz. İnsanları organ bağışına davet ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından yaşama tutunmak için Antalya'ya gelen hastalara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Organ nakli can kurtarıyor, merkezimiz can kurtarma merkezidir" dedi.

5 AYDA 122 ORGAN NAKLİ

AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 2017 yılında, 232 böbrek ve 48 karaciğer nakli gerçekleştirilirken, 2018 yılının ilk 5 ayında 103 böbrek ve 19 karaciğer nakli yapıldı.

SON NAKİL DÜN YAPILDI

Merkezde son olarak Afyonkarahisar'da çalıştığı inşaatta yüksekten düşüp, yaralanan, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Fidan'ın (40) 2 Haziran'da bağışlanan böbreği Hasan Soytürk'e (32) nakledildi.



