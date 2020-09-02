1 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu; 1 Eylül vaka sayısı kaç, Kaç kişi öldü?

1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. 1 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Son 24 saatte 109.443 test yapıldığı ve 1.572 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 47 kişi hayatını kaybetti ve 1.003 kişi iyileşti.

1 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

1 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 271.705 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.417'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 991 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 245.929 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.