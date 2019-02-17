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Zeybekci, öğrenci evinde menemen yaptı

AK Parti'nin 31 yerel seçimi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, davet üzerine misafir olduğu öğrenci evinde menemen hazırlayıp, gençlerle birlikte yedi.

Zeybekci, öğrenci evinde menemen yaptı

İZMİR, () - AK Parti'nin 31 yerel seçimi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, davet üzerine misafir olduğu öğrenci evinde menemen hazırlayıp, gençlerle birlikte yedi.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci, yerel seçim çalışmaları kapsamında, 'İzmir'i dinliyorum' adıyla 'WhatsApp hattı' oluşturdu. Bu hatta yazan Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Okan Alaylı ile Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Veysel Okuducu, Zeybekci'yi Bornova'da kaldıkları eve davet etti. 

Zeybekci, bu davet üzerine öğrencilerin evine sürpriz ziyarette bulundu. Bu sırada eve gençlerin okul arkadaşları da geldi. Gençlerle sohbet eden Zeybekci, öğrencilik yıllarından anılarını anlatarak, menemeni güzel yaptığını söyledi. Öğrencilerin talebi üzerine mutfağa giren Zeybekci, malzemeleri tek tek hazırlayarak, menemen yaptı. Gençlerin, menemenin soğanlı mı, soğansız mı yapıldığı yönündeki tartışmaları hatırlatmaları üzerine Nihat Zeybekci, iyi pişmesi şartıyla soğanlı hazırladığını söyleyerek, püf noktaları hakkında bilgi verdi. Hazırlanan yer sofrasında gençlerle birlikte yemek yiyen Nihat Zeybekci, öğrenci evinde çalınan saz eşliğinde söylenen 'Acem Kızı' ve 'Elif' türkülerine eşlik etti.

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