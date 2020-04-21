Yurt dışından 25 bin kişi Türkiye'ye getirilecek
MYK toplantısı sonrasında AKP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, salgın ile birlikte hayatın normal kodları olarak bilinen her şeyde köklü değişiklikler olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans sistemi ile yapılan MYK toplantısı sonrasında AKP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.
25 BİN TÜRK VATANDAŞI GETİRİLECEK
Yurt dışındaki vatandaşları salgının başlamasından itibaren Türkiye'ye getirildiklerini belirten Çelik, 71 ilde 172 öğrenci yurdunda yurt dışından getirilen vatandaşların karantinaya alındığını söyledi.
Bu konuda yüksek bir kaynak ayrılarak vatandaşların konforlu bir karantina süreci geçirmesinin sağlanmaya çalışıldığını söyleyen Çelik, “Şimdi yine 25 bin civarında vatandaşımız Ramazan Bayramını geçirmek üzere ülkeye dönmek istiyor. Bunların da getirilmesi söz konusu olacak. Karantina uygulaması ile birlikte bayramı evlerinde geçirebilecekler” dedi.
Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin 100. yılı nedeniyle Meclis’te düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını açıkladı. Konuya ilişkin Çelik şöyle konuştu:
* Sayın Cumhurbaşkanımız katılmayacak 23 Nisan oturumuna. Cumhurbaşkanımız günlük mesaisinin büyük bir kısmını kriz ile mücadele olmak üzere devletin işlerine ayırmaya devam ediyor.
* O gün gruplar adına konuşma yapılıyor. Cumhurbaşkanımız locadan izliyordu, yine bulunduğu yerden izleyecektir. Kendisinin bir konuşması zaten yok.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016