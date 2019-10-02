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Yüksek İstişare Kurulu toplandı
YÜKSEK İstişare Kurulu (YİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, eski Meclis...
POLİTİKA 02.10.2019, 15:50
YÜKSEK İstişare Kurulu (YİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, eski Meclis başkanları İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Yıldırım Akbulut hazır bulundu. Toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.
YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, eski Meclis başkanları İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Yıldırım Akbulut hazır bulundu. Toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.
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