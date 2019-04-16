YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti

Keskin'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 800 oy aldı. 6 oy farkla seçimi kaybeden AK Parti, seçimde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle YSK'ya başvurdu. YSK, seçim çevresinde hakkında kısıtlama kararı olan 8 kişinin oy kullandığını tespit etti. 6 farkla tamamlanan seçimde oy kullanmaması gerektiği halde, 8 kişinin oy kullanmasının seçimin sonucuna etki edeceğini değerlendiren YSK, Keskin'de seçimin iptaline karar verdi. Yeni seçimin ilçede 2 Haziran'da yapılmasına karar veren YSK, İYİ Partili Necati Alsancak'ın, 8 Nisan'da aldığı mazbatanın iptaline hükmetti.
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