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YSK: İYİ Parti'nin seçime katılamayacağı yönünde yazı yazmadık

İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlere giremeyeceğine dair sosyal medyada yayımlanan belge, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklama ile yalanlandı. Erken seçim kararı sonrası İYİ Parti'nin...

YSK: İYİ Parti'nin seçime katılamayacağı yönünde yazı yazmadık
İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlere giremeyeceğine dair sosyal medyada yayımlanan belge, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklama ile yalanlandı.
Erken seçim kararı sonrası İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışma konusu olurken, sosyal medyada yayımlayan bir belge ortalığı karıştırdı. YSK'dan sızdırıldığı iddia edilen belgede, 'İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel Seçimleri'ne katılması Siyasi Partiler Kanunu 36'ncı maddesi ve 2298 sayılı yasa uyarınca uygun görülmemektedir" ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine YSK'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığı'na bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır."

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