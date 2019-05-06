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YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi - Yeniden

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptığı olağanüstü itirazı kabul etti. Kurul, seçimlerin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. İstanbul ilçe seçim kurullarından...

YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi - Yeniden
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptığı olağanüstü itirazı kabul etti. Kurul, seçimlerin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
İstanbul ilçe seçim kurullarından gelen belgeleri değerlendiren kurul, AK Parti'li Özel’in sunumunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında oylama yaptı. Oylama sonucunda seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. Kurul, kararını 7’ye karşı 4 oy çokluğuyla aldı.
ÖZEL VE ERCAN DUYURDU
YSK'nın seçimin yenilenmesi kararını, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ve MHP YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan, Twitter hesaplarından paylaşım yaparak duyurdu. AK Partili Özel, "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" derken, MHP'li Ercan ise, "Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için AK Parti'nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğuyla kabul etti. İstanbul’da seçimler yenileniyor. MHP Maltepe itirazları ile Büyükçekmece itirazlarının görüşülmesine devam edilecek" açıklamasında bulundu.
SEÇİMİN YENİLENME NEDENİ
YSK'nın yenileme kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi. Sandık kurulu başkanlarının ve üyelerinin açıkça yasaya aykırı şekilde belirlenmesinin kararda etkili olduğu belirtildi. 225 civarında sandık başkanının ve 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin, kanun hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı tespiti gerekçesiyle, yenilenme kararı alındı. Bu sandıklarda kullanılan oy miktarının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın arasındaki oy farkından fazla olması kurul kararını etkiledi.
SEÇİM 23 HAZİRAN'DA
Bu arada YSK, herhangi bir seçim çevresinde yapılan seçimlerin iptal edilmesi halinde yapılacak yeni seçimin tarihini 2 Haziran olarak belirlemişti. Kurul, incelemeler sırasında geçen süreyi dikkate alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 23 Haziran 2019’a çekti. 31 Mart mahalli idareler seçimlerine katılan siyasi partiler, yenilenen seçime de katılabilecek. Kanuna göre, partiler yeniden aday belirleyemeyezken sadece ölüm ve istifa hallerinde ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar yeni aday belirlenebilecek. Ayrıca 31 Mart seçimlerindeki seçmen listeleri güncellenmeden 23 Haziran'daki seçimlerde de kullanılacak.

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