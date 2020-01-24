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YSK Başkanı Muharrem Akkaya oldu

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.

POLİTİKA 24.01.2020, 17:17 24.01.2020, 21:52
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YSK Başkanı Muharrem Akkaya oldu

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.

Görev süreleri dolan YSK Başkanı Sadi Güven ile 5 üye bugün YSK'ya veda etti. Yargıtay ve Danıştay’da yapılan seçimler sonucunda YSK üyeliğine seçilen Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Orhan Usta, Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek ise yemin ederek yeni görevlerine başladı. Kurul toplantısı öncesinde kurum personeliyle vedalaşan Sadi Güven, yeni üyelere de çiçek vererek başarılar diledi.
MUHARREM AKKAYA SEÇİLDİ
Yeni üyeleriyle ilk kez toplanan YSK, başkanını belirlemek üzere seçim yaptı. Başkanlık için YSK üyeleri Muharrem Akkaya ve Cengiz Topaktaş aday oldu. Kapalı zarf usulü oylama sonucunda Akkaya, 11 üyeden 8'inin oyunu alarak Başkan seçildi. Cengiz Topaktaş ise 3 oyda kaldı. Seçimin ardından devir teslim töreni düzenlendi ve Sadi Güven koltuğunu Muharrem Akkaya'ya devretti. Akkaya, Güven'i YSK binasının çıkışına kadar uğurladı.
'BÖYLE BİR ARKADAŞIMA DEVRETMEKTEN MUTLUYUM'
Uğurlama sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güven'in gözlerinin yaşlı olduğu dikkat çekti. 7 senelik başkanlık görevi zarfında 8 seçim yaptıklarını dile getiren Güven, "Bu seçimlerin bir kısmını yeni başkanlığa seçilen değerli arkadaşım Muharrem Bey ile birlikte yönettik. Tecrübeli bir isim. Ülkemiz seçimleri açısından inşallah hayırlı seçimlere vesile olur. Böyle bir arkadaşıma YSK'yı devretmekten mutluyum. Kendisine başarı diliyorum. Şu an artık seçimle ilgili konuşma zamanı değil. Ancak bu dönemde bana yardımcı olan bugüne kadar kurumda çalışmış tüm kurul üyelerime, siyasi parti temsilcilerime, merkez ve taşra teşkilatıma, çeşitli bakanlıklara, bizim birlikte çalışan bakanlıklara ve yöneticilerimize huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu
Basın mensuplarına da teşekkür eden Güven, "Ben çok konuşmayı sevmem; ama seçim döneminde vermek istediğim mesajları sizler aracılığıyla tüm vatandaşlarımıza ilettim ve siz burada çok soğukta sıcakta beklerken bu önemli görevi yerine getirdiniz. Ben şahsım ve kurumum adına tüm basın mensuplarına da teşekkür ediyorum" dedi. Emeklilik dönemini nasıl geçireceğinin sorulması üzerine Güven, "Gideceğim, dinleneceğim işte" diye cevap verdi.
AKKAYA: TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAK İSTERİM
Yeni Başkanı Muharrem Akkaya ise, "Yüksek Kurul oylarıyla beni buraya layık gördü. Bu önemli, onurlu bir görev. İnşallah ben de Sayın Başkanım gibi görevi onurlu bir şekilde bitirip bir meslektaşıma teslim ederim. Ben Sayın Başkanım gibi 40 yılı aşkın bir süredir teşkilatımızda hakimlik yapmış, ticaret mahkemesi başkanlığı, müsteşar yardımcılığı yapmış, Yargıtay üyeliği, 7 senedir YSK Başkanlığı yapmış bir kişiden bu görevi devralmaktan ayrıca onur ve gurur duyuyorum. Başkanımızın bilgi ve tecrübelerinden her zaman faydalanmak isterim" ifadelerini kullandı. Akkaya, "İlk icraatınız ne olacak? Seçim güvenliği ile ilgili bir icraatınız olacak mı?" sorusuna "Seçim süreci başladığında kurumla beraber ne gerekiyorsa yaparız zaten" diye cevap verdi.

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