Yılmaz: AKP'nin yeni ticaret kapısı Öğrenci yurtları

Türkiye’nin gündeminde olan öğrenci yurtları ile ilgili olarak Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında açıklama yaptı.

Üniversitelerin açılması sonrasında öğrenciler gittikleri şehirlerde yurt ve ev bulamama sorununu yaşamaya başladı. Öğrencilerin sıkıntılarına karşı başlarını kuma gömenlerin aksine sosyal medya hesabı üzerinden açıkça Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz açıklama yaptı.

BECERİKSİZ HÜKÜMET ÖĞRENCİLERİ DE PERİŞAN ETTİ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz öğrencilerin en büyük sorunu haline gelen barınma sıkıntısı ile ilgili olarak iktidara ve yetkililere yönelik yaptığı çağrıda önemli noktalarda değindi. “Bu hükümet yurt sorununu bile çözemeyecek hale geldi.” diyen Genel Başkan Yılmaz, “Beceriksiz hükümet öğrencileri de perişan etti. AKP’nin yeni müşterileri yurtsuz öğrencilerimiz. AKP’nin yeni ticaret kapısı Öğrenci yurtları.” İfadelerini kullandı.

NEDEN YURT YAPILMIYOR?

Genel Başkan Yılmaz, “Peki neden saraylar yapılıyor da yurt yapılmıyor?” sorusuna sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında cevap verdi. Yılmaz’ın yurtlar ve öğrencilerle ilgili açıklaması şöyle:

https://fb.watch/89LqqJdsZX/