Yıldırım: Meclisimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz (4)

İzmir'de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, ev hapsi şartıyla tahliye edilen rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili olarak ABD'nin, Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerini eleştirdi. Yıldırım, "Bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti, Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmeyi arzu ediyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım" dedi.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Mersinli Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, ABD'den rahip Andrew Craig Brunson konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidi ile ilgili olarak da açıklama yaptı. Yıldırım, "Bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti, Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmeyi arzu ediyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin de faili olan FETO'nun Amerika'da elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan muhafaza edildiğini de unutmamalıdır. Amerika bir hukuk devletiyse Türkiye de bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun kararına saygı göstermek durumundadır. Bizim tavsiyemiz, artık bu ucuz tehdit lisanını Amerika'nın bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak, 15 Temmuz'dan sonra bunun yollarına bakması gerekir" diye konuştu.



Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin hatırlatılması üzerine ise Yıldırım, "Seçim öncesi bu konu yoğun bir şekilde kamuoyunda gündeme geldi. O sırada buna biz kayıtsız kalmadık. 'Seçim sonrası yapacağımız işler arasında olacak' dedik. Ve nihayet Meclis tatile girmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak orta ve uzun vadede daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var. Önümüzdeki zaman diliminde Meclis bunun üzerine kafa yoracak, ilgili kurumlarla koordineli olarak bu konuyu çözecektir. Zira 5.5 milyonun üzerinde askerlik çağına gelmiş genç vatandaşlarımız var. Bunların geleceğine yönelik plan yapmaları lazım, karar vermeleri, bunun için de önlerini görmeleri lazım" dedi.



YUNANİSTAN'A BAŞSAĞLIĞI



Yangın ve sel felaketi yaşanan Yunanistan'a da İzmir'den başsağlığı mesajı gönderen Binali Yıldırım, "Yunanistan son günlerde sıkıntılar içinde. Yangın felaketi, hayatını kaybeden insanlar var, yaralılar var. Dolayısıyla Yunan halkına, komşu Türk halkının üzüntülerini, ölenlere başsağlığı mesajını iletiyoruz. Bu zor günlerde acılarını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deki programını akşam da sürdürdü. Yıldırım, Balçova'daki bir otelde tebrikleri kabul etti. Burada konuşan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin her tarafında çok güzel bir kampanya gerçekleştirdiklerini söyledi. İzmir'de de çok kısa süre de olsa keyifli bir kampanya yaptıklarına değinen Yıldırım, "Hamdolsun 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiğimiz halk oylaması sonucu Türkiye'de 95 yıllık yönetim sistemi değişti. Evet- hayır kampanyasında da çetin bir dönem yaşamıştık. 24 Haziran seçimleri de bu halk oylaması sonucu yeni sisteme geçişin uygulamasıydı. Yapılan ilk seçimdi. Sayın Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin kurucu başkanı olarak seçtik ve yeni sisteme geçtik. Yeni sistemin meclisi de müşterek oluştu" diye konuştu.

Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını ifade eden Binali Yıldırım, yeni yönetim sisteminin neler getireceğini hep beraber yaşayarak göreceklerini kaydetti. Yıldırım, şunları söyledi:



"Bu sisteme geçişte bizim murat ettiğimiz en büyük şey artık ülkemizin demokrasisi bir daha kesintiye uğramasın. İktidarlar seçimle gelsin seçimle gitsin. Hiçbir vesayet milletin iradesi üzerinde olmasın. Temel düşünce budur. Bunun için bu değişiklik gerçekleştirildi. Bunun esasen arka planı da vardır. 1950'den bu tarafa birçok kez milli egemenliğe öyle ya da böyle müdahaleler gerçekleşmiş ve ülkemiz çok şey kaybetmiştir. Türkiye 1924-2002 arasında ortalama her yıl 4.7 büyüme gerçekleştirmiş. Yani cumhuriyet kuruluşundan AK Parti iktidarına kadar büyüme ortalama 4.7. AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin 5.7. 1 puan fark var. Bazıları bunun büyük bir fark olmadığını söyleyebilir. Ancak 1924'ten 2002'ye 5.7 büyüseydi Türkiye'nin milli geliri 2.6 kat daha fazlası olacaktı. Bu ne demek? Dünyada, Fransa'dan sonra 7'nci büyük ekonomisi olacaktı. Demek ki güçlü istikrarın ülkemiz için anlamı bu kadar açık ve net. Bundan sonra artık vesayet odakları siyasi iktidarın gündemin olmayacak. Tek gündem milletin iradesi olacak. Millet sandıkta iktidarı kime vereceğine karar verecek."

16 yıllık iktidarları süresince İzmir'e hizmet ettiklerini ifade eden Binali Yıldırım, hükümetin İzmir projelerinden örnekler verdi. Yıldırım, "Bakan ve başbakanlığım döneminde ülkemin her köşesine olduğu gibi İzmir'imizin de gelişmesi için elimizden geldiği kadar çalıştık. Bir şeyler yapmaya gayret ettik. Sadece bizim seçim bölgemiz olduğu için demiyorum. İzmir, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda çok önemli yere sahip. İzmir'e ne kadar hizmet yaparsak, İzmir daha fazlasını hak etmektedir" diye konuştu.



'BELKİ BAZILARININ HABERİ YOK'



Konuşmasında "İzmir'i ihmal eden Türkiye'yi ihmal etmiş olur" diyen Yıldırım, İzmir'i 16 yıl boyunca hiç ihmal etmediklerini ve yetki alanları içinde gerekli her şeyi yaptıklarını kaydetti. İzmir- İstanbul otoyolunun, İzmir'in kaderini değiştirecek büyük bir proje olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, "Bunun içinde Osmangazi Köprüsü var. Bunun içinde 425 kilometre yollar, tüneller var. Muazzam bir proje. Bununla da kalmadık. İzmir'in kuzeyine doğru bir otoyol daha yapıyoruz. Çiğli, Menemen, Aliağa, Çandarlı Limanı'na kadar gidecek otoyol devam ediyor. Belki de bazılarının haberi yok. Oradan Çanakkale'ye bağlantı olacak. Bir yandan Savaştepe üzerinden İstanbul yoluna bağlanmış olacak. Hem kuzeybatı istikametinden hem de Ankara istikametinden İzmir'e tüm yollar bağlanmış olacak" dedi.

Meclisteki 600 milletvekilinin de işine, gücüne, sorunlarına bakmak zorunda ve durumunda olan birisi olduğunu belirteren Yıldırım, "Bu yeni bir tecrübe. Biraz da alışılması kolay olmuyor. İşin gereği, olması gereken bu. İnşallah tarafsız ve adil bir yönetimi ortaya koyacağım, sizleri mahcup etmeyeceğim. Meclisin anlamını ve önemini çok iyi biliyorum. Bu meclis cumhuriyeti kurdu. Bu meclis 15 Temmuz'da kahramanlık gösterdi, bombaların altında egemenlik milletin dedi ve meclisi teslim etmedi. Bu meclis mağlubiyetin değil zaferin meclisidir. 81 milyon vatandaşımızın temsil edildiği kutsal bir mekandır" diye konuştu.



Meclis çatısı altında cumhuriyetin kazanımlarını daha da taçlandıracaklarını söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Cumhuriyetin en önemli kazanımı demokrasidir. Bizim amacımız demokrasiyi, hak ve özgürlükleri daha da geliştirmek, vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkmak. Kutuplaşmayı önleyeceğiz. Yapacağımız mutlaka milletimizin ihtiyacı gözetilerek yapılacak. Halkımızın refahı, huzurunu ön planda tutacağız. Bu meclis çatısı altında tüm milletvekillerinin dikkat etmesi gereken en önemli husus Türkiye, tek millet, tek bayrak, tek devlet tek vatandır. Eğer bu alana giren olursa orada ben tarafım. Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklara, bu ay yıldızlı bayrağa kim saygıda kusur ederse onun karşısında olurum. Bunu önce İzmir kabul etmez. Onun için yolun başındayız. Tüm partilerin geçmişten ders alarak bir yanlış içine düşmeden, ülkenin birliği, beraberliği esas alınarak inşallah yürüyeceğiz."

Yıldırım, konuşmasının ardından tebrikleri kabul etti.