Yıldırım: Kuzey Irak bölgesinde kara, hava destekli faaliyet icra ediyoruz

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "İnsanlarımızın ölümüne sebep olan, korku, baskı oluşturan terör unsurlarını nasıl Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatıyla etkisiz hale getirdiysek inşallah Kuzey Irak bölgesinde de aynı şekilde terörü bulunduğu yerde etkisiz hale getirmek için kapsamlı kara, hava destekli faaliyet icra ediyoruz" dedi.



Bayramı memleketi Erzincan'da geçiren Başbakan Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı. 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın da katıldığı bayramlaşma programında konuşma yapan Yıldırım, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Sıla-i rahim için bayramın ilk günü memleketine geldiğini kaydeden Yıldırım, "Bayramı memlekette geçirmeyi arzu ettik. O gün bile sizler görevdeydiniz ve Munzur bölgesinde bir operasyon gerçekleştirdiniz. 3 teröristi etkisiz hale getirdiniz. 1 terörist daha var, onunla ilgili de faaliyetleriniz sürüyor. Operasyona katılan Refahiye Komando Taburu, Patnos Jandarma Özel Hareket Timi, güvenlik korucularını tebrik ediyor; gözlerinden öpüyorum. Belki onlar fırsat bulabilseydi masum insanların bayram için memleketlerine gelen vatandaşlarımızın hayatına kastedeceklerdi. Büyük bir görev ifa ettiniz. Özellikle de Erzincan Jandarma Komutanı'mız bölgede yoğun bir faaliyet içerisinde çalışıyor. Bütün komutanlarımız, 3'üncü Ordu Komutanı'mızı, Jandarma Bölge Komutanı'nı, Alay Komutanı'nı, operasyona katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.



'TERÖR BASKISI HEMEN HEMEN SONA ERDİ'



Terörle mücadelede 2 yıl önce 'savunma' değil, 'taarruz' yöntemi değişikliğine gidildiğini dile getiren Yıldırım, "Terörle mücadelede son yılların en büyük başarısını ortaya koydunuz. Bundan 2 yıl önce terörle mücadelede 'Savunma değil, taarruz esastır' şeklinde bir yöntem değişikliğine gittik. Dolayısıyla şu anda dağlarda, şehirlerde terör baskısı hemen hemen sona erdi. Devletin tam kontrolü sağlanmış oldu; ancak işimiz bitmedi. Son teröristler bu topraklardan yok oluncaya kadar bu mücadele devam edecek. Ayrıca hudutlarımız dışında bize zarar vermeye çalışan, sızmalar yaparak insanlarımızın ölümüne sebep olan, korku, baskı oluşturan terör unsurlarını da nasıl Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatıyla etkisiz hale getirdiysek inşallah Kuzey Irak bölgesinde de aynı şekilde terörü bulunduğu yerde etkisiz hale getirmek için kapsamlı kara, hava destekli faaliyet icra ediyoruz. İnşallah burada da iyi sonuçlar alacağız. 81 milyon vatandaşımızın duası ve desteği sizlerle beraberdir" dedi.



'HAYAT NORMALE DÖNÜYOR'



Başbakan Yıldırım, dün partisinin Tunceli mitingine katıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Merkezde coşkulu bir miting yaptık, coşkulu bir kalabalığa hitap etme fırsatımız oldu. Önceki yıllarda da gitmiştim, çok büyük fark gördüm. İnsanların gözlerinin içi pırıl pırıl, rahatlamışlar. Üzerlerinden baskı kalkmış. Şehrin altyapısı, gelişmesi tüm hızıyla sürüyor. 4 tane yeni yatırımcı gelmiş. Geçen hafta Muş, Bitlis ve Hakkari'deydim. O seyahatlerde havadan helikopterle baktığımda, tüm sürülerin büyükbaş, küçükbaş hayvanların mezralarda, meralarda otladığını gördüm. İnsanların orada normal hayata döndüğünü gördüm. Bunların hepimizin arzu ettiği şeylerdi. Daha evvel köylerin yakılması, şehirlere çukurlar kazılması, isyan projeleri yapılmasından bugünlere geldik. Ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği için çalışmalarımız tam gücüyle devam edecek. Milletimiz size güveniyor, duası desteği sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu mübarek günde bayrak için toprak için millet için devlet için hayatını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Gazilerimize Rabb'imden hayırlı, uzun ömürler diliyor; sizin başarılarınızın artarak, devamını diliyorum. Hepinizin alnından öpüyorum."