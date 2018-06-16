Yıldırım: Kuzey Irak bölgesinde kara, hava destekli faaliyet icra ediyoruz/ Ek fotoğraf
16 Haziran 2018 Cumartesi 12:43
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