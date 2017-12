Yıldırım: Komşumuzun Ege'de cinlik yapıp kaya parçaları için heveslenmesi büyük yanlış olur (2)

BAŞBAKAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: 'DARBE YANLISI MISIN?'

Başbakan Binali Yıldırım, Edirne'nin ardından partisinin Kırklareli Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki il kongresine katıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, şunları söyledi:

"Bugünlerde, Allah selamet versin, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Şimdi de 15 Temmuz gecesi Boğaz Köprüsü'nü işgal girişiminde bulunan, bu işgale karşı koyan vatandaşları gözünü kırpmadan şehit eden, alçak, asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristleri savunmaya kalkıyor. Bu asker kılığına girmiş teröristler; askerlerle bunları karıştırmayalım, vatansever, bayrağını seven askerlere sözümüz yok ama aklını 1 dolara satmış asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristlerden bahsediyoruz; bunlar orada sabaha kadar orada Şehitler Köprüsü'nde elinde ay-yıldızlı bayraktan başka bir şeyi olmayan masum insanları gözlerini kırpmadan tarayarak öldürdüler. Bunu görmedin mi Kılıçdaroğlu? Göremezsin çünkü sen bir eve sığından geceyi orada geçirdin. Milletin gördüğünü siz ne zaman gördünüz? Köprüde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden insanları şehit ettiler. Hatırlayın baba-oğlu, Erol ile Abdullah Tayyip Olçok kardeşlerimizi de orada o gece şehit ettiler. İnsanların gözü önünde sevdiklerinin kanlarını döktüler. Bu insanların, bu şehitlerin hakkını savunmak gerekmiyor mu? Sen bunu yapacağına 'Neden bunlara koruyan kanun çıkardınız?' diye hükümete veryansın ediyorsun. Öyle yağma yok kardeşim. Buradan açık söylüyorum: Darbecilerin yanında mısın? Darbeye göğsüne geren vatandaşlarımın yanında mısın? Bunu çık millete izah et. Arkalarında bıraktıkları çocuklarının, eşlerinin haklarını niye aramıyorsun? Bugüne kadar bu görülen davalara gittin mi? Onların hallerini sordun mu? Bütün bunlar yaşanmamış gibi aziz şehitlerimizin hatıralarına da saygı göstermeyip, 'Bu bir kontrollü darbedir' demek cüretini gösteriyorsun. Yazıktır yazık. Bu nasıl vicdan, bu nasıl hizan. Bu söylemin altındaki mesaj nedir biliyor musunuz? 'Vatan da istikbal de elden gitse millet sesini çıkarmasın' demektir. O günler geride kaldı. Bizim ruhumuz Kuvayı Milliye ruhudur. 15 Temmuz'da darbeci çakalların karşısına çıkan da, tankların karşısında korkusuzca duran da Cumhurbaşkanımızın meydanlara çağrısına kulak veren de, enkaz altından dolunay gibi bir bağımsız devlet çıkaran da Kuvayı Milliye ruhudur. İşte o ruh bugün Kırklareli'nde dimdik ayaktadır."

'ERGENE TÜRKİYE'NİN EN TEMİZ NEHRİ OLACAK'

Konuşmasının devamında CHP'yi eleştirmeyi sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Ergene Nehri'ne 3 milyar lira üzerinde yatırım yaptıklarını ve proje tamamlandığında nehrin, Türkiye'deki en temiz nehir olacağını söyledi. Yıldırım, şöyle dedi:

"Bunlar siyaseti her gün ortaya çıkış, aslı astarı olmayan, yalan dolan lafları gündeme getirmek zannediyor. Yıllardır bozuk plak gibi aynı sözlerle aynı nakaratlarla milleti ikna edeceklerini zannediyorlar. Sanıyorlar ki bu millet onların dersini çalışmadığını bilmiyor. Allah'a şükür bu milletin karşısına hiçbir zaman böyle tutarsız, boş laflarla çıkmadık. Bu ülkeye her alanda çağ atlattık, laf üzerine laf etmedik, taş üzerine taş koyduk. İşte Kırklareli'ne yaptıklarımız ortada. 15 yılda Kırklareli'ne 8 milyar liralık yatırım yaptık. Yıllardır bitirilemeyen hizmetleri teker teker tamamladık. CHP belediyelerinin hali meydanda, borç batağındalar, borç batağındalar. Sen şimdi Kırklareli'nde 1 litre suya kaç lira ödüyorsun? 6 lira. Hani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya 'Gelince, ben iktidar olursam mazotu 1 liraya vereceğim' diyor. Sen önce belediyelerindeki suyu 6 liradan 3 liraya düşür de ondan sonra seni göreyim. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, bol keseden atıyor. Önce suyu indir 1 liraya da millet de mazotu 1 liraya indireceğine belki inanır. Mübarek su burada, kaynağı burada, Allah'ın suyunu 6 liraya satıyorsun, sattırıyorsun. Ondan sonra da dışarıdan gelen 'mazotu 1 liraya indireceğim' diyorsun. Şu ilçede Trakya Bölgesi'nde CHP'li belediyelerin atık su adına yaptığı bir şey yok. Bütün kentlerin atık sularının alt yapılarını, tesislerini yapan Ak Parti iktidarıdır. Atık suları, lağımları, kanalizasyonları Ergene Vadisi'ne bırak, medeniyet değildir. Medeniyet; Ergene Vadisi ile Trakya'yı çevreci bir belde yapmak demektir, biz bunu yapıyoruz. Ergene Vadisi bir dünya projesidir. 3 milyar üzerinde yatırımla Trakya'nın kaderini değiştirecek projeyi de hayata geçiriyoruz. Burası Türkiye'nin en temiz nehri olacak. Çalışmalarda sona yaklaşıyoruz. Çaylıdere Barajı'yla, 4 baraj daha yapıyoruz ama yetmez."

KIRKLARELİ'NE HIZLI TREN MÜJDESİ

Kırklareli'ne yeni bir yem fabrikası kurulacağını da anlatan Başbakan Yıldırım, İstanbul'daki Marmaray'ın devamı olarak kente hızlı tren geleceğini kaydederek, "Geldik en büyük müjdeye: Kırklareli'ne hızlı tren geliyor. Marmaray'ın devamı, İstanbul-Tekirdağ-Kırklareli-Edirne hızlı trenin yapımına 2018 yılında başlıyoruz, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

2019 seçimleri için Kırklareli'nden oy isteyen Başbakan Yıldırım, salondaki konuşmasının ardından Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, ziyaretin ardından Kırklareli'nden ayrıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'a Edirne ve Kırklareli ziyaretlerinde Ak Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Harun Karaca, Hamza Dağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve bölge milletvekilleri eşlik etti.

FOTOĞRAFLI