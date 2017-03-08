Yıldırım; Evette bereket vardır, hayırdan hayır gelmez (2)

İŞTE GÖRMEK İSTEDİĞİM TABLO

Başbakan Binali Yıldırım, viyadük açılışının ardından karayoluyla Kınık'a gitti. Meydanda yaptığı miting konuşmasına "Beraber ıslandık yağan yağmurlarda' sözleriyle Başbakan Binali Yıldırım, "Kınık, ne bu coşku ne bu heyecan işte İzmir işte Kınık. Sizlere bizi bağrınıza basıyorsunuz. Biz de İzmir'i bu meydanı dolduran Kınıklıları hasretle muhabbetle selamlıyoruz. Kınık. Kararını vermiş. Kınık bu iş tamam diyor. Memlekete sevdalıları kararımız. İşte görmek istediğim tablo bu. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun var olun. Kınık'ı kararlı şafak sayıyor. Ülkenin aydınlık yarınları tertemiz ufukları için milletle buluşuyoruz Kınık bugün sizinleyiz. Kınık 16 Nisan'a hazır mı? Biri demokrasi destanı daha yazmaya var mısınız? Hanımefendiler hazır mısınız? Gençler hazır mısınız? Beyler hazır mısınız? Tek bayrak için tek vatan için tek millet içini tek devlet için kararımız. (kalabalıktan evet yanıtı üzerine) Maşallah harikasın Kınık. Yine muhteşemsin yine çok güzelsin Kınık. 16 Nisan'a sayılı günlere kaldı. Sayılı gün tez biter. (kalabalıktan dik dur eğilme sloganları üzerine) Biz sadece cenabı hakkın önünde eğiliriz" dedi.

7 SEÇİM KAYBETTİN HALA TEK ADAMSIN

Yeni anayasa ile iki başlılığın sona ereceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatıp şöyle konuştu:

"Yeni anayasa birlikte iki başlılık sona erecek. Ülkede başbakan, cumhurbaşkanı kavgası olmayacak. Kılıçdaroğlu bir laf etti. Diyor ki bir radyo programında, 'bu sistem değişirse başbakan bir partiden, cumhurbaşkanı başka partiden olursa ne olacak?' diyor. Ne kadar güzel söylemiş. Bizim anlatmaya çalıştığımızı Allah söyletmiş. Bir de ne diyor; 'biz aslında Binali Bey için çalışıyoruz, başbakanlığı gitmesin' diyor. Ya sen Binali Beyi ne yapacaksın? Bu ülke kazanacaksa bir Ali de feda olsun, Binali de feda olsun. Kime ders veriyorsun? Tek adam gelecekmiş. 7 seçim kaybettin, hala tek adamsın. Kardeşim iki tane adam olur mu, tabii ki tek adam olacak. Milletin kafasını karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne yaparsanız yapın bu millet kararını verdi" dedi.

Şimdiki sistemde cumhurbaşkanı, başbakan olduğunu ve bu sistemin sorun çıkardığını vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu sistem geçmişte sorun çıkardı. Anayasa kitapçığı fırlatıldı, Türkiye yerle bir oldu. Onların sebep olduğu krizden dolayı 172 milyar dolar borç ödüyoruz. Bize bıraktıkları mirası daha yeni bitirdik. 172 milyara neler yapılır, neler. Türk parası ile 638 milyar ediyor. Bu paraya, 315 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılır. Siz gerisini hesap edin. Başbakan, cumhurbaşkanı anlaşamazsa ne olacak diyor. Garbin belli ki değişiklikten haberi yok. Bu değişikle onun dediği problemi çözmek için yapılıyor. Bu sistemle, başbakan ve cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor. Siz sandıkta cumhurbaşkanı, başkan yardımcıları ve bakanları seçiyorsunuz. Meclise bırakmıyorsunuz" dedi.

Vatandaşın doğrudan ülkeyi kim yönetecekse ona karar verdiğini söyleyen Yıldırım, "Sistemin güzelliği burada ama iki seferden başka yok. Bir, iki defa seçtiniz üç yok. Bu kadar kardeşim. Git yenisi gelsin. Kılıçdaroğlu diyor ki, 'bizi aslında Binali Bey için çalışıyoruz' diyor. Başbakanlığı gitmesin diye çalışıyoruz. Diyor yav sen ne yapacaksın. Bu ülke kazanacaksa bir Ali değil binali feda olsun. Yeter ki memleket kazansın. Sen 7 seçim kaybettin. Tek adamsın. Kardeşim iki tane adam olur mu? Mahallelere soralım. İki tane mi muhtarı var. Bir tane muhtarı var değil mi. Kılıçdaroğlu diyor ki, 'bir tane yetmez bir tane daha seçin'. Biz çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz çatal kazık yere gitmez, toprağa gitmez. Bir koltukta iki kişi oturmaz. Diyorlar ki, 'başbakan bir gemide iki kaptana olmaz. Bir uçakta iki tane pilot olmaz' dedi. Evet ama bunlara bilmedikleri için konuşuyorlar. Tamam gemide bir kaptan, var iki üç kaptan var. Hatta 4'üncü kaptan bile var, ama onlarını hepsinin başında bir süvari var. O hepsine görev verir, talimat verir. Uçakta iki koltuk var. Bir solda bir sağda soldaki baş pilottur. Yandaki onun yardımcısıdır. Şimdi başbakanlık görevi bende ama benim 5 tane yardımcım var tabi olacak. Cumhurbaşkanı seçildiğinde yardımcıları bakanları olacak. İhtiyacı olan herkes yanında çalışacak."

"DÜNYADA KRİZ VAR"

Dünyada kriz olduğunu da anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Ekonomik kriz var. Bundan Türkiye de nasibini aldı. Ama hemen kasım ayında kriz başlayınca dedik ki 'biz bu krizin üstesinde geleceğiz' hemen tedbirlerimizi aldık. Allah'a şükür şimdi borsa son 25 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Aynı şekilde son 2 ayda Türkiye'ye 1 milyar doların üzerinde net kaynak girdi. Bu iş istikrarla, güvenle, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan, onun arkadaşları ile olur. Millete kriz hikayeleri anlatıp, korku pompaladılar. Ama hiçbiri bir işe yaramadı. Türkiye'nin en büyük istihdam seferberliği başlatarak 2 milyon kardeşimizi 2017 içerisinde iş bulacağız. Bunun için kolları sıvadık. Daha 2 ay içinde 232 bin vatandaşımız iş güç sahibi oldu. İnşallah yıl içerisinde iş alanları açılarak, yatırımlar artacak. Cazibe programları ilan ettiğimiz Doğu ve Güneydoğu ilçesinde yatırımlar artacak, oradaki vatandaşlarımız göç etmeyerek hayatını orada kazanacak. Amacımız Türkiye'nin doğusu ile batısını kuzeyi ile güneyini bir etmek. Ülkeyi bölünmüş yollarla böldük hayatları kurtardık. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi.

"HAYIR DERLER, BİTİNCE KİMSEYE SIRA VERMEZLER"

Yaptıkları projelere hep 'hayır' dendiğini de ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz 'hayır', Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıyoruz, 'hayır' diyorlar. Osmangazi Köprüsü'nü yapıyoruz, 'hayır' diyorlar, Avrasya'yı yapıyoruz, 'hayır' diyorlar. Marmara'yı yaptık 'hayır' dediler. Konak Tüneli'ni yaptık, ona da hayır. Bitince ilk onlar geçti. Bunlar böyle, 'hayır hayır hayır' bittikten sonra kimseye sıra vermezler. Güzel şeyler evet demekle başlar. Hayır'dan hayır gelmez. Evlenirken evet, hadi yemeğe gidelim deyince evet diyorsunuz. Onun için 16 Nisan'da memleketimiz için aydınlık yarınların başlayacağı gündür. 18 Mart'ta Çanakkale'de ecdadımızın yedi düvele Çanakkale geçilmez dediği o boğaza dünyanın en uzun köprüsünün temelini atıyoruz. İşte hizmet işte millet. Şehir hastanelerini bir bir tamamladık. İzmir, Mersin'i açtık, şimdi Isparta'yı açacağız" dedi.

Kadınlar gününü de kutlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Kadınlar bu alçak FETÖ örgütüne karşı ülkeyi savunmak için, ay yıldızlı bayrağı göklerden indirmemek için meydanlara ilk koşan sizlerdiniz. Meydanlardakilerin yarısı kadınlardan oluştu. Sizlere çok güveniyoruz, 16 Nisan sizin zaferiniz olacak" diye konuştu.

MUHALEFETE GENÇLERİ KISKANIYORSUNUZ ELEŞTİRİSİ

Değişikliklerin en çok gençlerin önünü açacağını, gençlerin siyasete gireceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ana muhalefet buna neden karşı anlamıyorum. Gençlerin siyasete girmesini kıskanıyor musun? Gençler girecek rekabet artacak, siyasete hareket gelecek. Binali Yıldırım fanidir gelip geçer, Recep Tayyip Erdoğan fanidir gelir geçer. Bu değişiklik Erdoğan için değil her doğan için. Bu anayasa miadını doldurdu. Bu sistem geçmişte istikrar getirmedi. İki başlı sistem var olduğu sürece korkular devam edecek. Bu duvara ekonomi çarpacak, krizler olacak, kazanımlar tekrar yok olacak. Ülkenin siyaseti birliği beraberliği yara alacak. Biz Türkiye'nin kazanımlarının gitmesini asla istemiyoruz. 2001 krizi anaysa kitapçığı fırlatıldı. Olan oldu, Türkiye bir gecede fakirleşti. 14 senedir borç ödüyoruz. Bıraktıkları krizin faturasını ödedik, hepsini bitirdik. Üstüne büyük projeler gerçekleştirdik" dedi.

KINIK'A TARIM ORGANİZE SANAYİ MERKEZİ

İzmir ve Kınık'a yapılan yatırımları da tek tek anlatan Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size bir müjdem var. Madenciler parkını hizmete aldık. Ancak bununla yetinecek değiliz, Kınık'a doğalgaz getirdik: hayırlı olsun, 3 ay içinde müracaat yapıp bağlatın. Yetmez. Kınığın iki talebi var. Bir tanesi tarım havzası. Onun için Kınık'ta bir tarım organize sanayi merkezi kurmak için düğmeye bastık. Ayrıca Bakırçay Üniversitesi'ne bağlı bir ziraat fakültesi de yakışır. Bunu da gerçekleştireceğiz. Aliağa'dan İZBAN'ı Bergama'ya uzatacağız. Bergama'ya kadar gelip Kınık'a uzamaz mı, tabi ki uzanır. Bergama'dan sonra Kınık'a uzatacağız. Kınık'a 400 milyon yatırım yaptık. Büyükşehirin yapması gereken işler vardı yapmadı biz yeni bir köprüyü de kazandırdık. Bizden önce hiç devlet hastanesi olmayan Kınık'a hastane yapıyor muyuz, 276 adet konut inşa ediyor muyuz? Bu yıl sonuna kadar hepsini tamamlayacağız. Aile yaşam merkezleri yaptık. Yaşam vadisini bu yıl tamamlıyoruz."

"TERÖR ÖRGÜTLERİ BİR OLMUŞ"

Terör örgütlerinin hep bir şekilde 'hayır' kampanyası yaptığını da ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Eğer 'evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. İnşallah evet çıkacak, terör örgütleri de bitecek. Milletin başının belası olmasında bunları def ederek, milleti bu belasından kurtaracağız. Milletimize zarar veren bu alçakları bu ülkenin sınırlarında kovup, kazıyıp atacağız. Büyük Atatürk'ün yolundan muasır medeniyetler seviyesine kararlılıkla yürüyüşümüz sürecektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra Maden Şehitleri Parkı'nın açılışını yaptı, Kınık'a ilk kez verilen doğalğazın vanasını açtı, ilk gazla meşale alevlendirdi. Başbakan Yıldırım, çocuklara satranç takımı dağıttı.

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