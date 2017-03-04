Yıldırım: Demokrasi zaferi için, diriliş için gün sayıyoruz (2)

NEVŞEHİR’DE 20 BİN KİŞİYE KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitinginde kürsüye boynunda ve üzerinde ‘evet’ yazılı kırmızı kaşkolle çıktı ve Diriliş Meydanı'nda toplanan 20 bin kişiye konuştu. Konuşmasına başlarken bir önceki durağı Kırşehir'de de halkın meydanı doldurduğunu söyleyerek başlayan Yıldırım, "Şimdi burada sizlerle beraberiz. Nevşehir’de muhteşem meydanlar 16 Nisan’ın habercisi. Meydanlar rengini şimdiden ortaya koyuyor. 16 Nisan’ın rengi beyaz. Biz halkın işçinde hep sizlerle olduk. Sadece seçim dönemlerinde değil her fırsatta sizlerle dertleştik. Siyaset millet içindir dedik. Milletin her istediği hizmeti ayağınıza getirdik" dedi.

Ak Parti iktidarlarında yollar, barajlar, okullar, hastaneler yaptıklarını anlatan Binali Yıldırım, ekonomiyi daha büyüteceklerini reform ve dönüşüm yapacaklarını söyledi. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayır tayfası yine önümüze çıkıyor. Onlar hayır dedi, biz evet evet dedik bugüne geldik. Onlar yavaşlatmak istedi, biz daha da hızlandırmak istedik. Onlar durdurmak istedi, biz durmak yok yola devam dedik. Bu ana muhalefet partisi ve onun yanındaki HDP kol kola girmişler hayır demeye başladılar. Hadi onlar hayır dese neyse. Ne tesadüf ki bölücü terör örgütü de FETÖ’de hayır diyor. Bunları kollayanlar var, onlar da hayır diyor. Bunlar çalışmaya alışkın değil. Bunların işi, laf üstüne laf koymak Ak Parti'nin işi taş üstüne taş koymak."

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Binali Yıldırım, "Buradan ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Bu mesele memleket meselesidir. Bu melse parti meselesi değildir. Dolayısıyla beka meselesidir. Gün iri olmak, diri olmak Türkiye olma günüdür" diye konuştu.

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