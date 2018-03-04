Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (4)

BAŞBAKAN YILDIRIM, MANİSA'YA GEÇTİ

Muğla'dan Manisa'ya geçen Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları'nın 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Başbakan Yıldırım, önce kongrenin yapıldığı salon önünde kendisini bekleyen partililere otobüsün üzerinden seslendi. Başbakan Yıldırım'ın yanında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti genel başkan yardımcıları Ravza Kavakçı Kan ile Öznur Çalık; İzmir, Uşak ve Manisa milletvekilleri yer aldı.

'BAŞLARINA BALYOZ GİBİ İNERİZ'

Yıldırım, Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine kast edenlerin başına balyoz gibi inildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Muhteşemsin. Günün gözü tutulmuş maşallah. 25 gün önce buradaydım. O gün biraz yağmur vardı hava bulutluydu. Fazla hasret gideremedik. Onun için yine buradayım. Buraya milletin adamı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Manisa bugün yine bir başka. Manisalı ak kadınlar buradan Afrin'e kahramanlarımıza bir selam gönderelim mi? Selam olsun size ey yiğitler. Şehzadeler şehri Manisa'dan size selam olsun. 2 gün önce kalleşçe pusu yaptılar. Mehmetlerimizi şehit ettiler ama aradan 48 saat geçmeden orayı aslanlarımız darmadağın etti. Raco'yu ele geçirdi. ÖSO'nun kahramanlarıyla birlikte ay yıldızlı bayrağın altında Afrin'e doğru ilerliyorlar. İşte Türkiye'nin adaleti bu. PKK, YPG bilumum terör örgütleri bu milletin birliğini beraberliğini kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarını arkanızdaki o destekçilerinizi de unutmadık. Onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız. Cümle alem şahit olsun ki Türkiye onur mücadelesi veriyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik mücadelesi veriyor. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne vatandaşlarımızın, kadınlarımızın gençlerimizin kardeşliğine, birliğine, beraberliğine zarar verirse başlarına balyoz gibi ineriz. Manisa'nın bu meydanlarda yaptığı gibi gereken dersi veririz."

'ÇİFTÇİYE MAZOT PARALARINI YATIRMAYA BAŞLADIK'

Manisa'nın üreten bir şehir olduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Manisa ay yıldızlı bayrağın teminatı şehir. Manisa bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Her türlü yenilikçi teknoloji üretim Manisa'da çığ gibi büyüyor. Manisa- İzmir kardeş iki kent. Bu kadar birbirine yakın iki büyükşehir yok. Buradan seslensen Bornova'dan işitilir. Sabuncubeli Tüneli ile Manisa- İzmir'i birleştiriyoruz. Bu yıl açıyoruz, Yeter mi? yetmez. Manisa- İzmir- Balıkesir- Bursa arasını otoyol yapıyoruz. Havadan baktım yol ortaya çıkmış. 137 kilometresi Manisa'dan geçiyor. Bu yol yapıldığında ne demek oluyor? Türkiye nüfusunun dörtte biri buralara gelecek, buraları ziyaret edecek. Şehzadeler kentini görecek. Manisa'nın ekonomisi daha da gelişecek. Daha çok yatırımcı gelecek. İzmir- İstanbul arası 3 saatin altına düşecek. Kapı komşusu olacak. Manisa- İstanbul arası 2.5 saati bulacak. Belkahve Tünelleri bitmiş. Kemalpaşa'ya kadar olan 22 kilometre tamamlanmış. Balıkesir'e doğru devam ediyor. Yeter mi? Yetmez. Hızlı tren Manisa'ya yakışır. Manisa'ya her şey yakışır. 17 şehzadeyi yetiştiren 7'sini padişah yapan bu kente ne yapsak yakışır. Manisa üzümün, sanayinin başkenti. Bu yıl üzümü yine yavrularımıza okullarda besleyici olarak vereceğiz. Manisa'ya 1.5 milyar liradan fazla tarım desteği verdik. 23 Şubat'ta ne dedik? Geçen yıl Ödemiş'te açıklamıştık 'mazotun yarısı sizden yarısı bizden'. Şimdi hesaplara mazot paralarını yatırmaya başladık. Mart ayı sonuna kadar herkes alacak."

Türkiye ekonomisiyle ilgili 2017 yılı için felaket senaryoları yazıldığını hatırlatan Yıldırım, "Türkiye büyüme hızında 1 numara oldu. Türkiye'ye birincilik yakışır, ay yıldızlı bayrağa da en yüksekler yakışır. Önce yerel yönetimlerde Manisa'nın anahtarını teslim almaya hazır mısınız? Cumhurbaşkanı'mızı devletimizin başına seçmeye var mısınız? Allah sizden razı olsun. İzmir bu mesaj size. Manisa 'biz hazırız' diyor. İzmir sizden geri kalmaz. İnşallah İzmir de gereğini yapacak. Buna şüphe yok. Hemşehrilerime güveniyorum" dedi.

SALON ZEYTİN DALLARIYLA SÜSLENDİ

Başbakan Yıldırım, daha sonra kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu'na geçti. Salona 'Milletimizi bölemeyeceksiniz', 'Bayrağımızı indiremeyeceksiniz', 'Gençlikle diriliş, gençlikle yükseliş', 'Mücadelemiz millidir, gayri milliler anlayamaz', 'Ezanlarımızı susturamayacaksınız', 'Korkaklar zafer anıtı dikemez', 'PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ topunuz gelin', 'Zeytin Dalı beslememiz, Kudüs istikametimiz, Kızıl Elma hedefimiz, Erdoğan liderimiz', 'Yürü yiğidim yollar senindir', 'Ya olacağız ya öleceğiz', 'Er doğduk, er yaşadık, er öleceğiz' yazılı pankartların asıldığı görüldü. Salonda, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafları yer aldı. Zeytin dalı görsellerinin de yer aldığı salonda, 'Reis bizi Afrin'e götür' sloganları atıldı. Gençlerin çoğunlukta olduğu salonda, Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları dalgalandırıldı.

Manisa İl Gençlik Kolları'nın mevcut başkanı Ender Gök'ün tek aday olduğu kongrede, Başbakan Binali Yıldırım, sevgi gösterileriyle karşılandı.

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU- Mehmet CANDAN/MANİSA, ()



FOTOĞRAFLI