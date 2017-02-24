Yeşil Sol 'hayır' kampanyasına başladı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, 16 Nisan'da yapılacak referandum için 'hayır' kampanyasını başlatan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nde Eş Başkan Naci Sönmez, iktidarın özgürlükçü ve eşitlikçi bir anayasa ihtiyacını öteleyerek yeni bir rejim inşa etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Yasamanın yetkisini yürütmenin kullandığı, yargının vesayet altında olduğu bir rejime olurumuz yoktur" dedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 16 Nisan'da yapılacak referandum için Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısıyla 'hayır' kampanyasını başlattı. Toplantıya Yeşil Sol Partisi Eş Başkanı Naci Sönmez, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fahrettin Filiz, Parti Meclisi Üyeleri, Elif Tatar, Kemal Tuncelli, Şenol Akyol ve partililer katıldı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Başkanı Naci Sönmez, 'Bir Hayır Yeter' sloganıyla kampanyaya başladıklarını, referandum tarihine kadar il il gezerek çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Referandumun, hak ihlallerinin sınır tanımadığı bir dönemde gerçekleşeceğini belirten Sönmez, iktidarın halkların demokratik özgürlükçü ve eşitlikçi bir anayasa ihtiyacını öteleyerek kendi meşrebince yeni bir rejim inşa etmeye çalıştığını vurguladı.

Sönmez, Türkiye'de gerçek demokratikleşme için baskıcı ve yasakçı 12 Eylül 1980 darbesinin ürünü anayasanın temelden değişmesi gerektiğini ifade ederek, "İç barışı tahsis edecek, toplumun farklı kesimlerinin özgürce bir arada yaşamasını sağlayacak, demokratik siyaseti ve güvenceli bir yaşamı kurmaya yol verecek toplumsal bir mutabakat sağlanmalı ve bu çerçevede yeni bir anayasa hazırlanmalıdır" dedi.

HUKUKTAN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL

İktidarın referandum sürecinde sistem değişikliğinin maskeleyen bir tutum içerisine girdiğini ileri süren Sönmez, "Türkiye'de hukuktan ve adaletten bahsetmek mümkün değil. İktidar daha merkezi ve otoriter bir sistem inşa etmek istiyor. Yasamanın yetkisinin yürütmenin kullandığı, yargının vesayet altında olduğu bir rejime olurumuz yoktur. Anayasa değişikliğiyle mevcut darbe anayasası daha otoriter ve daha antidemokratik bir hale gelecek. Bu nedenle mevcut sistemi daha da geriye götürecek bu değişikliklere 'hayır' diyoruz" diye konuştu.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kurmayları, gün içerisinde Denizli Barosu'nu ziyaret edecek ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

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